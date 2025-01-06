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麵控請收藏！宜蘭獨門「手捍麵」香Q有嚼勁　低調飄香數十載

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

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Ben & Jean 的美好生活小旅行...美食/旅遊/親子/生活日記 <<旅行的樂趣-在於用味蕾記錄回憶 >>

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者陳莉玟

羅東夜市附近有間「上讚麵民生店」，是蘇澳手捍麵的老闆搬來羅東後另開的新店，蘇澳店則是交由兒子經營，幾經改名，現在羅東店就叫上讚麵了。不過，獨特手工麵條的嚼勁，和獨門帶有沙茶味的醬料還是風采依舊，每到用餐時間，生意還是非常好。一大早七點就開始營業，只賣到中午，晚到就只好等到隔天囉！

上讚麵 交通與停車
自行開車：Google導航輸入「上讚麵民生店」即可到達
停車場：無附設停車場，可停至民生市場停車場

上讚麵 空間環境
這家店原本是在蘇澳冷泉旁起家的，後來店家將開店四十年的蘇澳老店交給兒子，老闆夫婦和女兒來到羅東民生路開分店，並將分店店名改名為上讚麵。

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲最早是由第一代老闆向汕頭師傅請益，才將美味流傳下來，早期真的能看到店家在店裡捍麵的模樣呢！

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲店內裝潢擺設簡單樸素。

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲喜歡吃辣的朋友，可以加上店家提供的辣油，味道更升級！

上讚麵 菜單價位
店內賣的東西很簡單，除了招牌乾麵和湯麵，其他就是餛飩、紫菜、貢丸這三款組合混搭。

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲以宜蘭物價來說，這樣的價格不算便宜，但是店家手工麵條的味道，確實有它的獨到之處，別的地方也吃不到類似的口味。

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

上讚麵 心得評價

招牌乾麵

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

這是大碗的，這樣才過癮
麵上的特調醬料是重要的靈魂，醬料本身帶有沙茶的香氣！招牌乾麵＋餛飩湯是這裡的經典組合，除了品嚐手工麵條，又能喝到餛飩湯的鮮美，真的是絕配啊！

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

用手桿出的麵可以保留麵粉的筋脈
口感和機器做的就是不一樣，感覺像是細麵卻很香Q，口感特別好；特調醬料加點烏醋，味道更棒。吃到一半還可以再加點辣油，那就更夠味啦！

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

餛飩湯
好吃的餛飩湯，顆顆皮薄肉鮮，湯頭也很鮮美。

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

▲▼上讚麵民生店。（圖／紫色微笑授權提供）

上讚麵民生店

地址：宜蘭縣羅東鎮民生路150號
營業時間：07：00－13：30（周一公休）
電話：0395－58498

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