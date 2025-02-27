連假親子遊！出發新北逛11公頃藝術公園　隱身山林間的忘憂美術館

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者蘇相云

位於新北市金山區的「朱銘美術館」，佔地11公頃的藝術公園，擺放台灣國寶級的藝術大師不同時期的作品，大大小小藝術創作，讓人沉浸在藝術的薰陶之中，來這裡猶如在美術館或公園裡散步，很適合親子旅遊，本篇將介紹美術館作品典藏、園區特色、門票優惠、餐廳美食，一起來探索美術館之旅。

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交通停車

附近有4處停車處（詳細資訊），也可搭乘國光客運、皇家客運、基隆客運、淡水客運前往金山，於金山區公所旁之金山區藝文暨老人活動中心大樓前，轉搭乘朱銘美術館免費接駁車前往朱銘美術館。

門票資訊

全票：一般民眾 350元

優待票：學生、65歲以上長者 320元

持有身心障礙手冊之國民及其必要之陪伴者一人 160元

團體票：15人以上、美術相關科系學生 280元

6歲以下兒童：免費入館

環境介紹

坐落於山林之間的朱銘美術館，位於北海岸的金山的山腰上，美術館有室內室外免費停車場，停車很便利之外，來到這裏眼前整座純白色系美術館外觀，令人眼睛為之一亮，加上周遭的作品，讓人開始期待進入這座藝術殿堂。

▲多年前朱銘在這裏買下一片山林，將這裏逐漸轉變成他心中的夢想國度。

▲一樓除了是售票處，也有餐廳、休息區，紀念品區，隨著陽光的射入，地板出現的浪漫光影超美。

Art多一點實驗室

▲千萬別錯過朱銘老師相關的商品，這裡很多朱銘老師作品相關的文創商品與玩具，送禮自用都很合適。

▲步下樓梯就開始今天的朱銘之旅了，強烈建議一定要參加這裡的導覽活動，在導覽員生動的解說下更能了解每件藝術品背後的故事。

▲進入園區之前，會先經過這個長廊，這裡是「第一展覽室」，為一棟兩層樓的室內展覽空間。

▲「芭蕾」系列的作品展現出曼妙的舞姿，在不同的材質雕塑上展現出力與美的結合。

▲空中則是有傘兵降落，與戶外的三軍系列相呼應，真的是天降神兵。

▲揪，愛運動的活動。

▲這次展出的壁畫也配合揪，愛運動的活動，非常生動有趣。

戶外巨作

一走出戶外，便看到栩栩如生的降落傘大軍，這是朱銘人間系列的創作，此作品是用海棉紮好後再翻銅而成的，獨特的肌理呈現出一種不同的美感，在光線的照耀下，更是閃閃動人，天降神兵，神龍再現。

石雕修後保存教育區

▲隨著園區的步道前行，沿途可以看到人間系列「三軍系列作品」，當兵的朋友應該會覺得很有熟悉感吧。

▲原以為這裡是休息站，原來是有隻藍鵲在附近的樹上築巢，所以要小心它會飛出來啄人，特別在這裏準備了雨傘可以防鳥。

▲園區內大量種植海檬果，因有毒，許多害蟲都不會在這裡生長，所以這裡的生態相當良好，許多鳥類昆蟲都會在這裡築巢。

朱雋區

這裡是朱銘的長子，朱雋的作品，創作是以「拉鍊系列」，真的很像拉鍊把帳蓬拉開，連一旁的荷花池也可以用拉鍊打開，這樣的藝術融合實在太特別了。

▲好特別的作品，平凡生硬的大石頭，裝上拉鍊後，彷彿有了新生命，感覺拉開後會有神秘的物品在裡面。

▲新建的生態池，為此增添了幾分清涼，也多了幾分生機盎然的感覺。

▲天氣熱，走入林中多了幾分清涼。

▲很特別的石雕作品。

大嘴巴兒童餐廳

朱銘大師特別規劃了這一區，就是為了兒童的藝術教育，上回來過一次，真的好好玩，透過不同的形式，讓小朋友體驗一下藝術。

▲雖然菜色簡單，但也滿可口的。

▲朱銘最著名的大極系列的餅乾，原本應該是整個模都塞滿的，不過小朋友不會玩，有個樣子也到位了。

▲被當成座位區隔屏的玻璃也是小朋友塗鴨的空間，這個概念滿不錯的。

▲如果走累了，園區裏也有咖啡廳可以休息一下。

太極餅乾

兒童藝術體驗教室

透過不同的形式，讓小朋友體驗一下，這裡的藝術作品是如何創作成功的。

DIY模型

我們在這裡DIY做了太極系列的模型，利用做假牙的材料，用做模型的方法，做出模子後再灌入臘，等約一段時間後作品就完成了，整個過程歷時約1個半小時至2個小時，服務人員親切的解說，讓小朋友了解創作作品的整個流程，真的很好玩，尤其是作品出爐的那一刻，會很有成就感。

▲中央的噴水池，真的好清涼。



▲這裡是以抗戰英雄及陸、海、空 三軍為主題的作品，作品唯妙唯肖，完全抓得出他們的神韻，有單人，有群體，真的太有趣了。

▲這位是唯一有名牌的軍人，是朱銘大師當年在軍中對他非常照顧的一位長官。

▲見識到百鍊鋼也可以化為繞指柔，而且很像麥當勞叔叔，可以一起合照。

太極廣場

這一區就是園區的經典，也是大師最著名的太極系列作品區，在太極推手一靜一動的推拉之間，展現陰柔與陽剛之美，真的是氣勢非凡的作品，共陳列了三十餘件「太極系列」作品，是先用巨型保麗龍雕刻後再翻銅而成的，細看還可以看出材質的刻痕，體積非常龐大，有氣吞山河的氣勢，真的是驚天之作，難怪一推出就受到世人的震撼。

▲斧鑿之間盡現大師風範，這些作品，從不同的角度欣賞，都能感受到不同的張力與美感！

▲真的好好拍，光是一個作品從不同角度拍攝就有不同的美。

▲這是整個樹直接剖開的，上面還保有樹木的紋理，像是兩大高手對峙，一個呼吸間，高下立判。

▲太極拱門，相當寫意的作品，其實是象徵太極推手一推一拉的太極招式。

▲天氣好的時候，也可以遠眺金山的海景。

人間廣場

陳列的是「人間系列」作品，其中以「紳士」與「人間系列－三軍」作品為主軸，記得之前台北轉運站附近的遠雄大樓旁也有一些作品一些上班族正等著過馬路，很有趣。

▲路燈上也有作品。



▲軍艦超巨大，雖然設置在最高點，但旁邊便可以遠眺基隆嶼，與藍天相襯，也很有在海上航行的感覺。

▲坐累了休息一下，這真的是真實反應人生百態。

▲美術館本館外觀為金字塔般的造型，是以不銹鋼與銅為主，門口的作品非常有趣，把排隊的心情刻畫得相當生動。

慈母碑

這是朱銘為了紀念母親而創作的，其實是美術館最早完成的一個區塊，呈現了朱銘小時候與家中兄弟姊妹生活情景，作品表達了思念母親與家人的情感，這也是朱銘在園區的第一個作品，就是要讓母親看到這片園區的完成，非常令人感動。

科學園區

這一區的作品都是純白色的，裡面有古今中外很多的科學家，愛迪生、蔡倫、居禮夫人、李遠哲均陳列其中，科學與藝術，感覺是理性與感性的兩部分，但背後追求真、善、美的精神都是一致的。

藝術長廊

▲是提供給新一代的藝術創作者到來現場盡性揮灑的創作空間。

▲有幾個作品是是朱銘小時候放羊的模樣及小時候生活情景，自己把童年回憶作成作品留下來。

運動廣場

人間系列作品之一，展現不同運動形式像是撐竿跳、跨欄、體操、吊單槓、舞蹈等的動作。

▲展現運動員的力與美。

心得評價

朱銘美術館真的太值得一遊了，不論是大人小孩都可以看的高興，逛的很開心，而且會有大開眼界、震撼人心的感覺，這裡沒有一般靜態美術館的單調。相反的，除了可以親近大自然，多元的互動，讓大朋友小朋友都可以玩得很高興，夏日還有戲水池，假日夜間有光雕秀，非常適合全家人同樂，非常建議大家一定要報名導覽，藉由專業導覽老師深入的解說，會更了解朱銘老師創作背後的意涵。

朱銘美術館

地址：新北市金山區西勢湖2號

電話：02－24989940

營業時間：10：00～17：00（周一公休）

我們是紫色微笑Ben&Jean，喜歡美食、旅遊、攝影、3C

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