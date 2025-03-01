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曾為日據時期紅磚重要產地！宜蘭廢墟風秘境　牆上麻雀頭藏這功能

紫色微笑。Ben&Jean的饗樂生活

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▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

撰文攝影／紫色微笑

「宜蘭市北津里津梅磚窯」是宜蘭縣內保存較為完整的磚窯。落成於1938年透過文化再造，將它發展成宜蘭縣磚窯博物館。這座磚窯已具百年歷史津梅磚窯驚為天人，這麼美的古蹟搜尋資訊後才知道它偉大的意義，過個宜蘭橋就到了，交通非常方便。

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宜蘭津梅磚窯｜歷史演進

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲這裡也有一些布告展示著宜蘭的磚窯發展史。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

宜蘭津梅磚窯｜空間環境
這裏又稱「目仔窯」(形狀像目字)，是一座古式磚造十三目的連環傳統建築磚窯，由於泥土的土質是適合製磚的原料，從日據時代就成為宜蘭市「紅磚」的重要產地，不過現在只剩下津梅磚窯被完整的保留下來。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲磚窯前方有一片綠色草皮，非常適合親子遊玩拍照。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲這一小段鐵軌是讓放磚塊的輕便車使用，當年是運輸工具。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲整理後的文史工作室。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲小小的磚窯遺跡。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲這面牆因為不是向陽面，容易長青苔，增加了些歲月感。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲「宜蘭磚窯」最大的特色，莫過於那支巨大的煙囪。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲高三十七公尺的煙囪，全部是以紅磚塊所砌成的結構，歷經多次地震、風災後迄今仍屹立不搖。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲展翅「麻雀頭」。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

▲每個窯間都有一個鳥頭，麻雀頭造型的排水孔是雨天時，讓雨水會從鳥嘴排出去。

▲▼宜蘭津梅磚窯，津梅磚瓦百年歷史縣定古跡，宜蘭市免門票景點。（圖／紫色微笑提供）

宜蘭津梅磚窯

地址：宜蘭縣宜蘭市津梅路75巷13號
電話： 0937－535180
營業時間：24 小時開放參觀
門票：免門票

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