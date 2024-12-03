山巒起伏、漁港之美盡收眼底！南方澳觀景台「追日出」最佳理想地

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撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者張宜樺

位於蘇花公路上「南方澳觀景台」剛好就在南方澳的上方，早期它只是塊路邊的平台時稱作昭安觀景台。這裡是往來宜蘭、花蓮往來遊客賞景的好地點，可以更方便、安全的一探南方澳漁港之美！站在觀景平台上可看到一望無際太平洋、獨特的山巒起伏，陸連島豆腐岬景觀和內埤港灣船舶停靠漁港的景況，天氣好的時候還可看到遠方的龜山島。

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交通停車

Google導航輸入「南方澳觀景台停車場」即可到達，位在蘇花公路108公里處，導航不準會繞一圈回來，看到停車位時會錯過來不及轉，要過停車場迴轉再繞回來。有附設免費停車場，開車來很方便，從停車場旁步道約走1分鐘到觀景台；山下的南安國小，昭安宮有步道可以走上來約10到15分鐘即可抵達。

空間環境

如果從蘇澳南下，過了南方澳不遠就到這裡了！如果從花蓮北上到這裡也算到了蘇花公路的終點了。來這裡有什麼好看的呢？其實這裡本身的地形就很值得一談，多年前的高中地理課本，還曾用過這裡作為封面，因為這裡是標準的陸連島地形！所以是個活的地理教室，再來可以看到漁船出海的場景，也可以看到下方遊客的玩樂狀況，當然南方澳的對面就是北方澳，這裡是海軍的中正基地，也有軍艦出巡，這也滿好看的！

▲2014年第一次來到觀景台的樣子。

▲畫面中的港口區是內埤港區，畫面右邊的就是又稱情人灣的內埤海灣。

▲南方海的跨海大橋。

▲當時畫面上方的就是軍艦。

▲當年來的時候正是颱風前夕，海浪一波波襲來，真的會打上岸，這裡也是瘋狗浪的好發地點，玩水要小心。

▲這裡是南安國中，這樣的校園環境很不錯吧！

▲2024年修繕後的觀景平台。

▲重新設計整理過後，空間變得更寬敞。

▲要是天氣好，這裡的風景真的很不錯！碧海藍天、心曠神怡，尤其是下午時分來這裡吹海風，真的很舒服。

▲南方澳觀景台能將港口海景盡收眼底，南方澳內埤漁港、蘇澳港、內埤海灘、南方澳大橋，龜山島，豆腐岬，筆架山，第一漁港，第二漁港，第三漁港等景觀。

▲南方澳內埤海灘、情人灣，月圓夜，晚上來時看見月光打在海洋上，真的很夢幻！

▲新的南方澳大橋，天氣好時看得到遠方的龜山島，南方澳第一拍賣魚市場全新啟用，大船入港造型為當地新地標。

日出及夜景

平台視野遼闊，南方澳一覽無遺，這裡真的是觀賞日出、夜景的最佳景點。

▲這是日出！宜蘭海邊看不到日落的喔！

南方澳觀景台

地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花公路（台9丁5.5公里處）

電話：03－9953885

營業時間：全天候24小時開放

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