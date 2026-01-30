桃園「後湖溪生態園區」2/19試營運　湖畔咖啡屋、景觀平台搶先看

▲桃園「後湖溪生態園區」2月19日起試營運。（圖／廠商提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

桃園濱海再添親水新亮點！桃園市政府斥資2.6億元推動「永安漁港北岸建設」，其中「後湖溪生態園區」已完成整體改造，並委託OT廠商進駐，預計2月19日起試營運、4月正式啟用。未來民眾可透過事先預約，體驗輕艇、獨木舟、SUP立式划槳等親水活動。

▲▼後湖溪生態園區因河道半封閉、四周防風林環繞，水域穩定且安全，具備發展親水運動的天然優勢。



後湖溪生態園區因河道半封閉、四周防風林環繞，水域穩定且安全，具備發展親水運動的天然優勢。桃園市長張善政表示，市府近年投入約1.2億元進行園區改造，完成900公尺河道清淤，清淤量達4,000立方公尺，使水深穩定維持在80公分以上，同時拆除河面危橋，重整水域空間，打造更開闊、安全的親水環境。

▲無動力船舶體驗區則規劃作為獨木舟、輕艇及SUP等活動使用。



事實上，後湖溪生態園區曾於2019年一度開放獨木舟、SUP等水上活動，此次改造後整體設施更加完善，包含園內新建水上碼頭，並設置淋浴間、洗腳池、親子廁所與停車場等配套；到了夜晚，河岸光環境照明點燈，呈現別於白天的靜謐氛圍。

▲▼咖啡廳二樓空間為戶外景觀平台，可以步行上去欣賞湖岸風光。



OT廠商指出，此次工程拆除原有陸橋，碼頭整併為單一動線，並將園區規劃為三大區域，包括湖畔休憩區、無動力船舶體驗區及湖畔咖啡屋。其中湖畔咖啡屋為室內空間，提供遊客休憩與餐飲服務，另也可以登上戶外景觀平台欣賞湖岸風光；無動力船舶體驗區則規劃作為獨木舟、輕艇及SUP等活動使用，讓民眾能安全親近水域，費用部分，租借獨木舟體驗單人一艘為400元，雙人一艘500元，SUP租借則為600元。

▲▼湖畔咖啡屋提供遊客休憩與餐飲服務。



園區正式營運後，也將結合鄰近的「桃園青年體驗學習園區」高空探索設施，規劃多元學習與體驗型遊程，鎖定親子及戶外活動族群。

▲桃園青年體驗學習園區 。（圖／記者彭懷玉攝）



交通動線方面，園區內設有約600公尺長的堤頂自行車道，旅客可從後湖溪生態園區出發，向南串聯海螺文化館、永安漁港及永安綠色隧道，完成愜意的濱海一日遊行程。

▲永安海螺文化體驗園區。（圖／記者彭懷玉攝）