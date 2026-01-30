LADY M草莓千層蛋糕回歸　還有季節限定千層酥

▲LADY M季節限定人氣「草莓千層蛋糕」回歸。（圖／LADY M提供）

記者蕭筠／台北報導

紐約甜點品牌「LADY M」季節限定「草莓千層蛋糕」回歸，2月1日至2月28日限時販售，即日起搶先開放於官網預購。另外，每年少量開賣的「草莓千層酥」也回來了，只在4間門市上市。

LADY M草莓千層蛋糕使用超過20層的手工法式餅皮，均勻抹上帶有微微酒香的鮮奶油，夾層間再鋪上草莓丁，單片售價290元，9吋售價2900元。

「草莓千層酥」則是選用酥脆派皮搭配鬆軟海綿蛋糕、草莓切片，再夾入卡士達鮮奶油，2月28日前只在台北旗艦店、遠百信義店、遠百板橋店及台中LaLaport店販售。

▲LADY M草莓千層酥回歸。（圖／翻攝LADY M臉書粉專）

另外，COLD STONE聯名《吉伊卡哇》的「QQ烤布蕾」與「脆脆烤布蕾」，即日起也以「桶裝冰淇淋」回歸，再祭出限時買1送2優惠，售完為止。

兩款冰品皆以烤布蕾冰淇淋為基底，「QQ烤布蕾」再拌入焦糖醬、餅乾，撒上黑糖珍Q；「脆脆烤布蕾」則結合海綿蛋糕、焦糖脆丁及千層酥片。

2款冰淇淋以Ours桶裝回歸，每桶680元，並享「買1送2」優惠，第一桶須為烤布蕾風味，第二桶任選，加碼送脆餅餅乾1盒，開放累贈。

▲COLD STONE聯名《吉伊卡哇》推出限定冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲烤布蕾冰淇淋以桶裝形式回歸。（圖／翻攝COLD STONE臉書粉專）