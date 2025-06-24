開箱全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」樂園　7亮點一次看

▲美國奧蘭多環球影城最新主題樂園「環球史詩宇宙」內的「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／美國報導

今年美國旅遊最大話題，就是奧蘭多環球影城度假區第三座樂園「環球史詩宇宙 （Universal Epic Universe）」於5月22日正式開幕，其中最大亮點之一，就是有全球首座「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區。《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你必玩體驗、拍照亮點。

▲▼奧蘭多環球影城最新主題樂園「環球史詩宇宙」入口。（圖／記者蔡玟君攝）

「環球史詩宇宙 （Universal Epic Universe）」是奧蘭多環球影城度假區內第3座陸地樂園，也是奧蘭多睽違25年又有新主題樂園開幕。樂園內包括全新的「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，還有超級任天堂世界、馴龍高手、闇黑宇宙、星空公園等主題園區，超過50項設施，結合最新科技，打造沉浸式樂園新體驗。

台灣旅客若想購買門票，可透過旅遊電商如Klook直接預訂，並能指定日期、選擇要一日環球史詩宇宙門票，或搭配其他園區也有2日、14天等門票選擇，還可購買快速通關，非常方便。

▲▼「哈利波特魔法世界：魔法部」園區入口傳送門，頂端可看到死神聖物之一的「接骨木魔杖」。（圖／記者蔡玟君攝）

此次環球史詩宇宙開幕，討論度最高的就是全新的「哈利波特魔法世界：魔法部」主題園區，不僅是全球第一座設有遊樂設施的魔法部體驗，同時加入電影《怪獸與牠們的產地》元素，從入口處開始便充滿細節，再結合奧蘭多環球影城與冒險島樂園原有的斜角巷、古靈閣、活米村與霍格華茲城堡，打造全球最大規模的哈利波特魔法世界園區。

記者實際走訪，整理出園內7大亮點與細節，包括：

亮點1：入口傳送門有「接骨木魔杖」

在環球史詩宇宙內，每一座主題園區都設有一道巨型傳送門，每一道傳送門設計都符合該園區主題，如「哈利波特魔法世界：魔法部」園區傳送門頂端，可看到一隻手高舉死神聖物之一的「接骨木魔杖」，穿過傳送門時也能聽到主題音樂。

▲▼「哈利波特魔法世界：魔法部」園區重現巴黎魔法世界街景。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：重現巴黎魔法世界實際街景

「哈利波特魔法世界：魔法部」園區內主要重現《怪獸與牠們的產地》第二集中的巴黎魔法世界街景，如魁登斯所在的神秘馬戲團、鄧不利多提供給紐特的巴黎隱藏安全屋等，在這裡都能找得到。

▲連結麻瓜與魔法世界的雕像。（圖／記者蔡玟君攝）

▲前往巴黎魔法部的傳送門。（圖／記者蔡玟君攝）

▲鄧不利多提供給紐特在巴黎的安全屋標誌。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能在此體驗施展魔法。（圖／記者蔡玟君攝）

更讓人驚喜的是，在街道一隅可看到連結麻瓜與魔法世界的雕像，以及前往法國魔法部的傳送門讓遊客走進拍照；建築上還看得到黑貓魔的招牌。在街道的商店櫥窗展示櫃或是雕像，也隱藏許多魔法體驗，讓旅客可以揮舞魔杖、施展魔法。

▲人魚之氣餐廳內有近2000顆裝飾用奶油泡芙堆疊而成的甜點塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有販售奶油啤酒的攤販。（圖／記者蔡玟君攝）

園方透露，巴黎魔法區的建築是全球最高的哈利波特主題建物之一，最矮的建築也比斜角巷最高樓還高；主題餐廳「人魚之氣 Café L’air De La Sirène」則展示近2000顆裝飾用奶油泡芙堆疊而成的甜點塔，都是不可錯過的細節。

▲▼園內馬戲團大秀一定要看。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：必看馬戲團大秀

馬戲團大秀絕對是粉絲不可錯的亮點。走進馬戲團穿過一個又一個空間中，旅客將透過演出實際到紐特飼養奇獸的空間裡，近距離看報喪鴉、幻影猿、水怪、騶吾等奇獸出現在你的眼前，還可看到用鈴鐺吸引騶吾的經典場景。

▲▼體驗走呼嚕粉壁爐進英國魔法部。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：體驗走呼嚕粉壁爐進魔法部

與園區同名的遊樂設施「哈利波特魔法世界：魔法部」，是結合沉浸式場景與遊具的場所。要搭乘遊樂設施前，必須如電影場景中一樣，排隊以綠色呼嚕粉穿過壁爐前往英國魔法部，沉浸感效果十足。

▲英國魔法部實景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有1920年代英國魔法部的雕像與造景。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點5：英國魔法部場景

當穿過壁爐煙霧，就會進到英國魔法部，深綠色磚牆遠看可看到空中懸掛著白色布幕，不斷播放恩不里居被抓進阿茲卡班的訊息；排隊前進遊樂設施的過程也是一場沉浸式體驗，旅客也可看到1920年代的英國魔法部雕像、歷代魔法部長照片、打掃的掃地人，還有正氣師的櫃子，以及恩不里居的粉色辦公室。

▲▼排隊過程也是一場沉浸式體驗，能深入英國魔法部各角落。（圖／記者蔡玟君攝）

奧蘭多環球影城也表示，設施的排隊區與展演區使用大量磁磚裝飾，光呼嚕粉傳送用的壁爐就使用超過8萬片磁磚，魔法部則有超過12萬5000片，涵蓋5種顏色。

▲搭上遊樂設施與哈利波特等人再來場魔法部探險。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點6：全新魔法部冒險故事體驗

「哈利波特魔法世界：魔法部」遊樂設施是全新的原創故事，搭上座椅，與哈利波特、榮恩、妙麗再次在魔法部內，展開一場和食死人與恩不里居的大戰，最後穿越時空，將恩不里居送進阿茲卡班。旅客需注意的是，搭乘期間禁止拍照、錄影。

▲▼巴黎魔法世界街道夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點7：夜景別錯過

除了白天外，當夜幕低垂，推薦旅客回到魔法世界走一趟。此時巴黎魔法世界點上燈光，呈現另一種魔幻氛圍，在此拍照更有感；在園內商店中也有全新設計的周邊商品讓旅客購買，若你是哈利波特粉絲，一定要到環球史詩宇宙樂園走一趟，感受魔法世界魅力。

▲▼奧蘭多國際大道福朋喜來登飯店是環球影城合作飯店之一。（圖／記者蔡玟君攝）

周邊住宿選擇方面，「奧蘭多國際大道福朋喜來登飯店（Four Points by Sheraton Orlando International Drive）」是環遊影城的合作飯店，周邊機能優越，有便利商店、多間餐廳，飯店更有環球影城專屬櫃檯可以訂票，並提供免費接駁車前往奧蘭多環球影城、環球史詩宇宙樂園，但必須提早24小時預約。

飯店距離奧蘭國國際機場約20分鐘車程，10分鐘車程內可到「Orlando International Premium Outlets」，包括COACH、NIKE、PUMA、LACOSTE等約160間品牌店舖，讓旅客盡情享受購物樂趣。