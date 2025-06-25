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東京甜甜圈「I'm donut？」台北首店地點曝光　預計7月開幕

▲東京甜甜圈「I`m donut？」台北首店地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲東京甜甜圈「I’m donut？」台北首店地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

東京超人氣甜甜圈品牌「I'm donut?」將由富錦樹集團代理引進台灣，日前操刀主視覺設計的藝術總監吉田ユニ透露，台北首店將於7月開幕，而地點也正式曝光，就在敦化南路一段的君悅排骨樓下。

日本人氣甜甜圈店I'm donut?從福岡起家，目前在東京已有5家分店，富錦樹創辦人吳羽傑證實將代理引進台灣，品牌也邀請日本知名的藝術總監吉田ユニ，來操刀主視覺設計，她還在IG上透露，台北首店預計7月開幕。

▲東京甜甜圈「I`m donut？」台北首店地點曝光。（圖／記者黃士原攝）

▲位於敦化南路君悅排骨樓下的I'm donut?裝潢也進入收尾階段，整體外觀以灰銀色金屬材質包覆。

隨著即將開幕，位於東區君悅排骨樓下的I'm donut?裝潢也進入收尾階段，整體外觀以灰銀色金屬材質包覆，給人一種乾淨俐落的都會風格，正面可以看到金黃色與白色的立體字體品牌名稱，側邊牆面則是碩大的黑色字體。

▲「I'm donut?」甜甜圈。（圖／Alina 愛琳娜提供）

「I'm donut?」其實是發源自主廚平子良太在福岡開設的麵包店「AMAM DACOTAN」，主要是店裡甜甜圈品項大受歡迎，所以才另外成立專賣店，其招牌是「元祖生甜甜圈」，外面與大家熟知的美式甜甜圈不太相同，平子良太調整麵糰成分，加入更多雞蛋與牛奶，讓麵皮十分蓬鬆卻又有嚼勁。其他還有巧克力、檸檬糖霜、開心果、爆漿內餡的卡士達等十多種口味，以及搭配生火腿的鹹味甜甜圈。

▲M One Cafe攜手台南甜點品牌「Perfe'dough」推出全新聯名甜點「優格冰淇淋多拿滋」。（圖／M One Cafe提供）

另外，台北早午餐名店「M One Cafe」宣布攜手台南甜點品牌「Perfe'dough」推出全新聯名爆餡「優格冰淇淋多拿滋」，把升級的招牌甜點「優格冰淇淋」擠進多拿滋當中，搭配手工熬煮鳳梨漬丁、果乾，每一口都能吃到酥脆、冰涼的消暑口感，7月1日起限時3個月販售。

▲beard papa's升級版泡芙。（圖／翻攝beard papa's官網）

日系泡芙專賣店「beard papa's」最新2款泡芙則推出隱藏版升級口味，「夏日果漾花語」在日式泡芙中擠滿濃郁楊枝甘露卡士達，上層先是放上綿密手工芒果布丁，最後以鮮奶油擠出花瓣造型點綴；「森夏果茶小島」則是百香果綠茶泡芙擠上茉莉綠茶鮮奶油、綠茶粉，搭配椰果、百香波波球增添口感，2款售價皆為100元，於雙連概念店限定販售至6月30日。

關鍵字： 美食雲 東京甜甜圈 I’m donut？

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