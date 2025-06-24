沙巴隱世天堂「美人魚島」開箱！到無人島追夕陽　浮潛賞海底世界

▲馬來西亞沙巴「美人魚島」開箱。（影／記者彭懷玉攝）



▲曼塔那尼島因為過去曾有2隻野生儒艮（俗稱美人魚）在此出沒，故得名「美人魚島」。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／馬來西亞報導

曼塔那尼島（Mantanani Island）坐落於馬來西亞沙巴州西岸，因為過去曾有2隻野生儒艮（俗稱美人魚）在此出沒，故得名「美人魚島」，島上潔淨的白沙灘、藍中透綠的澄澈海水，浮潛即可看到親見熱帶魚和珊瑚礁群，如同天堂一般教人神往，又被譽為小馬爾地夫。

▲▼從絲綢曼塔那尼碼頭（Sutera Mantanani）搭快艇，依天氣狀況不同，約莫45分鐘可到達。（圖／記者彭懷玉攝）

美人魚島距離哥打京那巴魯（Kota Kinabalu）約1.5至2小時的車程與船程，一共由大美人魚島、小美人魚島、以及林善島三座島嶼組成，僅大美人魚島開放觀光。當地導遊表示，美人魚島上只有兩家度假村，分別在不同碼頭搭船，本次記者入住絲綢曼塔那尼飯店（Sutera @ Mantanani），便是從絲綢曼塔那尼碼頭（Sutera Mantanani）搭快艇，依天氣狀況不同，約莫45分鐘可到達。

▲▼入口處會看到一尊美人魚和儒艮雕塑；海洋由遠至近呈現出寶石藍、藍綠、漸層至淺綠色，如夢似幻。（圖／記者彭懷玉攝）





美人魚島觀光客不多，遺世獨立的存在讓人瞬間放鬆，入口處會看到一尊美人魚和儒艮雕塑，像是歡迎旅客到來。踏著細軟的白沙，潔淨透明的海水，海洋由遠至近呈現出寶石藍、藍綠、漸層至淺綠色，如夢似幻，脫下鞋子沿著海岸線踏浪，或是在躺椅上看海、翻書，就足以讓人消磨掉整個午後。

▲▼Sutera@Mantanani整排小木屋獨享海景；遠方還能看到神山若隱若現。（圖／記者彭懷玉攝）





與其他觀光型海島一樣，美人魚島上也設置許多造景，包含順著海平面延伸的木造棧橋、彩虹階梯和各式框景，可以拍出不同角度的意境照，天氣好時，海的對面就是神山，從海平面上若隱若現，一到島上讓人快門停不下來。

▲▼順著海平面延伸的木造棧橋、彩虹階梯和各式框景，可以拍出不同角度的意境照。（圖／記者彭懷玉攝）

島上休閒設施眾多，分為免費和自費項目。免費部分，包含租借獨木舟、SUP立槳、風箏和翌日的浮潛體驗；自費項目則有沙灘摩托車和日落巡航等，沙灘摩托車30分鐘54馬幣（約375元）、日落巡航1小時為16馬幣（約112元）。

▲▼日落巡航1小時為16馬幣（約112元）；會行經海燕聚集的洞穴。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼踏上無人島，欣賞迷人黃昏，遍地的珊瑚礁和貝殼，是一大亮點。（圖／記者彭懷玉攝）

其中，推薦在接近傍晚之際，搭乘遊艇追日落，會行經海燕聚集的洞穴，接著踏上無人島，欣賞迷人黃昏，遍地的珊瑚礁和貝殼，是一大亮點，夜晚安排沙灘晚餐和火舞表演，幸運的話還有機會一睹藍眼淚，由於無光害，滿天的繁星高掛，甚至連銀河都看得到。

▲沙灘晚餐充滿浪漫情調。（圖／記者彭懷玉攝）



▲美人魚島晚間10點半的星空，用手機就能捕捉。（圖／Bob趣旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



翌日一早，搭船出海浮潛，船上會依當天海象選擇合適潛點，讓旅客一一下水感受海洋生物的魅力。美人魚島擁有豐富魚種，從小丑魚、蝶魚等各色熱帶魚，幸運的話還有機會遇到海龜，但俗稱美人魚的儒艮現已難找到，珊瑚礁群連成一片，構成七彩斑斕的奇幻世界，浮潛就能親見，且海水溫度適中，即便早上下水也不會冷。

▲浮潛就能親見豐富熱帶魚、珊瑚礁，且海水溫度適中，即便早上下水也不會冷。（圖／記者彭懷玉攝）



▲沙巴美人魚島海下迷人風光。（圖／沙巴旅遊局提供）

Sutera@Mantanani Island Resort & Spa是獨棟小木屋，依偎著棕櫚樹，雙面兩排為海景房，基本房型約在11.5坪起跳，所有房型皆含書桌、電熱水壺、保險箱、平面電視，屋外設有陽台，隔天提供自助早餐，提供現煎歐姆蛋、炒粿條、中式包子等中西式料理。

▲▼Sutera@Mantanani Island Resort & Spa是獨棟小木屋，雙面兩排為海景房，基本房型約在11.5坪起跳。（圖／記者彭懷玉攝）