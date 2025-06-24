升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家　280元享披薩、炸物吃到飽

▲孫東寶Plus分店已有6家。（圖／取自孫東寶牛排館-潮州延平店臉書）

記者黃士原／台北報導

貴族世家在台北市最後一家分店「昆陽店」將於6月30日停業，引起網友熱議。其實許多人不知道，主打平價的孫東寶牛排跟貴族世家同屬一個老闆，目前全台已有上百家分店，其中有6家是「Plus」店型，只要點用主餐，就能享有披薩、炸物吃到飽。

▲▼孫東寶Plus店型提供披薩、炸物吃到飽。（圖／取自孫東寶牛排館-潮州延平店臉書）

孫東寶主打牛排價格實惠，目前全台分店數已有上百家，去年開始將部分門市升級Plus店型，加設自助吧無限供應，只要內用主餐（最低280元），就享有現烤披薩、咖哩牛肉飯、肉燥飯、炸物、小菜、冷熱飲、冰淇淋吃到飽，且不另收服務費，身高110公分以下的小朋友也不收費。

目前升級成孫東寶Plus的門市，分別是板橋國慶店、大溪康莊店、竹南延平店、小港崇文店、潮州延平店及家樂福屏東仁愛店。

▲「吃到飽千元有找」青焰牛排館進駐台中麗寶福容。（圖／路易莎提供）

另外，「青焰炭火熟成牛排」是路易莎跨足餐飲的品牌之一，繼新莊嘉軒酒店、新竹伊普索酒店、苗栗鬱金香酒店之後，昨天正式進駐麗寶福容大飯店，同時歡慶開幕，7月10日前不分平假日4人同行1人免費。

▲青焰牛排館自助吧可無限取用。（圖／路易莎提供）

青焰炭火熟成牛排主打主餐+半自助餐的semi-buffet，只要點用主餐，就享有自助吧吃到飽，今日開幕的台中麗寶門市，主餐提供炙烤熟成牛排、焗烤龍蝦、德國豬腳、櫻桃鴨胸、嫩煎鮭魚等10多道海陸主餐，價格798元起。如果只享用自助吧也可以，每人價格600元。