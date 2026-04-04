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全台唯一梯田鳶尾花海在石門！逾3千坪超壯觀　如走進梵谷畫中

▲全台唯一梯田鳶尾花海即將再現新北石門。（資料照／石門區公所提供）

▲全台唯一梯田鳶尾花海即將再現新北石門。（資料照／石門區公所提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

全台唯一梯田鳶尾花海即將再現！新北市石門區的石門嵩山被譽為「巨人登天的台階」，目前鳶尾花約盛開1-2成，預估4月中下旬盛開，一路美到5月中旬。

新北市農業局表示，每年4月中開始，石門嵩山社區鳶尾花陸續盛開，而今年擴大種植面積，並自去年增添藍、白、黃等多種顏色的鳶尾花，彷彿置身梵谷《鳶尾花》名作中，美得令人屏息。

▲全台唯一梯田鳶尾花海即將再現新北石門。（資料照／石門區公所提供）

▲今年不只紫色花海，還多了藍、白、黃等多種顏色，彷彿置身梵谷《鳶尾花》名作中。

農業局指出，鳶尾花種植面積大約1公頃（3025坪），待4月中後，繽紛花卉將布滿百年砌石梯田間，與梯田相互輝映，期間限定的風景，花迷可要把握。

▲全台唯一梯田鳶尾花海即將再現新北石門。（資料照／石門區公所提供）

▲鳶尾花種植面積大約1公頃（3025坪），待4月中後，繽紛花卉將開滿百年砌石梯田間。

「石門嵩山梯田」已有逾百年歷史，先民利用陽明山火山岩石砌成梯田，並以傳統不填漿的乾砌工法，讓塊石交錯咬合，展現質樸的傳統砌石技藝，還能看見北海岸農村的文化景觀—許家石頭厝，古樸的石牆，和周圍的梯田，形成一幅唯美風情畫。

▲全台唯一梯田鳶尾花海即將再現新北石門。（資料照／石門區公所提供）

▲「石門嵩山梯田」已有逾百年歷史。

賞完綿延不絕的梯田花海，還能逛市集添購在地特產。在地農民以不使用化學肥料及農藥的友善耕作方式，種植日本越光米（又稱千歲米）及黑米，營養價值高，園內亦設有農特產品及餐飲販售區，民眾不妨以行動支持當地小農。

▲全台唯一梯田鳶尾花海即將再現新北石門。（資料照／石門區公所提供）

▲石門梯田鳶尾花海花季期間免費開放參觀。

花季期間免費開放參觀，但因社區聯外道路較為狹窄，建議民眾多利用大眾運輸前往。先在淡水捷運站搭乘公車至「老梅站」，再轉乘社區巴士，在「順天聖母廟站」下車，步行約5分鐘即抵達嵩山梯田賞花區。

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

▲石門區老梅綠石槽進入最佳觀賞期。（圖／北觀處提供）

既然來到石門區，也別錯過春季限定的「老梅綠石槽」，近2公里奇景如「抹茶地毯」，放眼望去十分療癒。北觀處表示，最佳觀賞時間點是潮汐乾潮前後的1小時，出發前可上氣象署網站查詢。

關鍵字： 新北市旅遊 石門區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 梯田鳶尾花海 梯田鳶尾花 老梅綠石槽

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