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君品經典肉桂捲快閃東森廣場K區地下街　售價親民「單顆40元」

▲君品經典肉桂捲快閃東森廣場K區地下街　。（圖／記者黃士原攝）

▲君品酒店經典肉桂捲快閃「東森廣場台北車站-K區地下街」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡肉桂捲的民眾千萬別錯過！君品酒店經典肉桂捲今日起至4月15日快閃「東森廣場台北車站-K區地下街」，雖然比起飯店裡販售的尺寸小了一點，但售價也變得十分親民，單顆40元、3入組110元，現場也販售老奶奶檸檬蛋糕。

▲君品經典肉桂捲快閃東森廣場K區地下街　。（圖／記者黃士原攝）

▲現場填入內餡。（圖／記者黃士原攝）

▲君品經典肉桂捲快閃東森廣場K區地下街　。（圖／記者黃士原攝）

▲單顆售價40元。（圖／記者黃士原攝）

君品酒店在「東森廣場台北車站-K區地下街」的快閃櫃主打經典肉桂捲，販售時間今日起至4月15日，由甜點主廚以細緻工法揉製而成的牛奶甜麵糰，質地柔軟香氣飽滿，每層麵團都均勻塗抹濃厚的肉桂醬與紅糖粉，經低溫發酵與烘焙後散發誘人香氣。中空外型仿傚義大利知名卡諾里捲，表層再覆以脆糖與碎胡桃，增添層次口感。

▲君品經典肉桂捲快閃東森廣場K區地下街　。（圖／記者黃士原攝）

▲君品經典肉桂捲快閃時間只到4月15日。（圖／記者黃士原攝）

▲君品經典肉桂捲快閃東森廣場K區地下街　。（圖／記者黃士原攝）

▲奶奶檸檬蛋糕，每顆售價580元。（圖／記者黃士原攝）

「東森廣場台北車站-K區地下街」販售的肉桂捲尺寸雖然小了一點，但售價也變得十分親民，單顆40元、3入組110元，口味有卡士達醬、巧克力醬，以及新鮮草莓，民眾確定購買後，現場服務人員會再填入內餡。現場也販售老奶奶檸檬蛋糕，每顆售價580元。

關鍵字： 美食雲 君品 經典肉桂捲 東森廣場 K區地下街

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