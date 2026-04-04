澎湖網美飯店2晚7000起！頂樓看花火　免費享早午餐、機車租借

▲澎湖福容徠旅。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

澎湖國際海上花火節將於5月4日登場，有網美系飯店之稱的「澎湖福容徠旅」宣布推出三天兩夜住房專案，雙人入住7000元起，周末與花火節需加價，最高加價2500元。專案內容包括贈送兩客早午餐、共享時光飲品及小點免費享用、免費粥品宵夜及桌遊、機車48小時、馬公機場至租車公司免費接送。

▲澎湖福容徠旅客房示意圖。

▲頂樓有機會看得到花火。

澎湖福容徠旅鄰近市區核心與主要觀光動線，飯店頂樓打造的「橙光城光」更是一大亮點，旅客可於高處眺望海景、夕陽與城市風光，花火節期間，更有機會在此欣賞璀璨煙火綻放，成為結合觀景與打卡的熱門場域。

飯店內更推出「澎管家」服務，提供在地旅遊諮詢與行程建議，從花火節觀賞時機、最佳拍照位置，到私房景點與美食推薦，皆可協助規劃。

▲今年澎湖國際海上花火節與《七龍珠 Z》聯名。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

日前澎湖縣政府已公開今年海上花火節活動亮點，不僅首度攜手經典動畫《七龍珠 Z》進行跨界聯名，更邀請來自三大洲、6個國家的國際煙火團隊共同參與，活動期間從5月4日一路延續至8月底，共計33場次，規模堪稱歷年之最。

▲澎湖海上花火節與七龍珠聯名，還有周邊商品。

今年澎湖國際海上花火節最大的亮點在於與《七龍珠 Z》的深度結合。活動期間將透過700台無人機的高空編隊，結合光影與煙火重現動畫中的熱血經典場景。

此外，岸邊也規劃了「一站式」的沉浸體驗，包含七龍珠主題公園、角色打卡村、聯名商品快閃店，以及首創的「七龍珠 Z 星空電影院」，讓旅客在海風與星空下享受沉浸式觀影樂趣。

▲今年澎湖國際海上花火節邀請6個國家頂尖煙火團隊來台。

本次花火節邀請了日本、馬爾他、芬蘭、義大利、馬來西亞及阿根廷等6國頂尖煙火團隊。5月4日的開幕場將由日本團隊 HIBIKIYA OMAGARI HANABI Inc 率先登場，展現世界級煙火藝術。

為了提升視覺震撼感，今年煙火施放點距離觀賞區僅300公尺。一般場次施放時間最長為600秒，開、閉幕場則加碼至 720秒，並配合百攤規模的花火市集，串聯在地景點與跳島旅遊。

▲今年加入氣象預報，隨時掌握當地天氣。

科技助攻 導入精緻化氣象預報

為提升旅遊便利性，今年首度與氣象署合作，於7處煙火施放點導入光學雷達觀測設備。旅客可透過專屬網頁或視覺化天氣圖卡，即時掌握各場次的精確天氣資訊，降低天候因素影響行程的機率。

2026 澎湖國際海上花火節 活動資訊一覽

活動期間：2026年5月4日至8月25日

地點： 馬公觀音亭園區（主場）

施放頻率：5月至6月：每週一、四

7月至8月：每週二

國際團隊場次： 5/4(日)、5/18(一)、5/21(四)、5/28(四)、7/7(二)、8/11(二)

離島/地方場： 6/6(望安)、6/13(七美)、6/20(湖西)、6/27(吉貝)、7/4(西嶼)、7/18(白沙)