3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱　異國零食生活雜貨全都有

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

說到美妝與生活雜貨，「小三美日」絕對是許多女孩心中不可替代的代名詞，在充滿古樸氣息的彰化鹿港，竟然隱藏著一座佔地超過 3000 坪的「小三美日鹿港批發零售倉」！這裡不僅僅是電商的發貨基地，更是一座對一般消費者開放的購物巨塔，甚至被在地人與網友封為「彰化版好市多」。這裡不僅有最新的韓系、日系美妝，更有無數歐美進口的生活百貨，從頭到腳、從廚房到客廳的需求，都能在這裡以批發價等級的預算一站搞定，一起來去逛逛吧。

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交通資訊

自行開車

從國道一號下彰化交流道後，轉接台17線往鹿港方向，依導航前往海浴路，約15－20分鐘即可抵達。現場附設停車空間，倉庫型賣場停車算方便，對家庭客群非常友善。

大眾運輸

可搭乘彰化客運至鹿港市區，再轉乘計程車約5－10分鐘可到達。

優惠

▲凡當日消費滿500元贈送小禮物；消費滿1200元，現折50元。



商品類型

包含美妝保養、面膜專區、髮品清潔、零食餅乾、進口泡麵、飲料區、生活用品、美式賣場商品、清潔衛生用品食物，不需會員卡就能隨意逛逛，而且品項超級多！

賣場環境

走進小三美日鹿港批發零售倉，會發現它真的不像一般美妝店，這是一個超大型倉儲空間，大約3000坪，上千種商品分類清楚排列。整體規模感非常震撼，第一次來真的會愣住幾秒。

▲整體空間挑高、寬敞，採倉儲式陳列，通道夠寬，推購物車完全不擁擠。大型紙箱堆疊成貨牆，給人一種真的在批發倉庫的感覺。

▲在這裡還可以找到平替版香水，如果預算沒這麼多的話，不妨可以來這區聞聞看香氣。

▲上千種商品整齊排列在巨型貨架上，從洗沐用品、臉部保養、各國零食到生活小家電應有盡有。

▲像是這泰國必買的興太太阿婆香皂，在這裡也可以買得到，小的一個16元，真的很划算，帶出門旅行用也很方便。

旅行用品區

沖泡飲品區

▲不用會員卡就能買到美式賣場同等級的熱門商品，且許多價格甚至比連鎖藥妝店更有競爭力。

彩妝區

▲這裡的商品更新速度快，且經常能挖到官網未上架的特惠組合或清倉商品。

染髮區

▲雖然商品數量龐大，但區塊劃分明確，入口處通常擺放當季最火紅的促銷商品，後方則依序為開架保養、生活雜貨與進口食品區。

美式賣場零食

洋芋片、堅果、餅乾、巧克力，大包裝直接搬，對很多家庭來說超方便，逛到食品區真的以為像是來到了好市多，包裝與棧板式的陳列方式真的很像。

▲環境乾淨明亮，不會有傳統批發市場那種凌亂感，反而整理得相當有秩序。

進口零食專區

▲許多外面超商買不到的日韓大包裝零食，這裡通通找得到，價格也不貴。

衣物棉被區

▲來到這裡也可以選購棉被或是衣物。

▲就連前陣子很紅的浩肯包都可以買得到。

罐頭區

▲在這裡可以買到許多市面上不好買的牛肉罐頭，或是日本好用的蒜醬，調味料也很好用。

零食糖果

▲整車整籃分類清楚陳列，視覺上超療癒，有些價格比超市更划算。

特價促銷區

▲花車上也有即期商品區，這裡的價格就相當經濟實惠，如果有需要也可以購買。

▲泰國海苔和伴手禮在這裡也都可以找得到，有許多不同口味的海苔或是手標泰式奶茶。

面膜專區

一整面牆的面膜區，韓國、日本、台灣品牌通通有，價格比一般藥妝店漂亮，也可以單片購買，對於愛敷面膜的族群來說真的會失控。

痠痛專區

家事清潔區

▲洗衣精、洗碗精、衛生紙、廚房紙巾，大容量價格實在，家庭補貨一次搞定。

日用品區

冷凍食品區

▲很神奇的是這裡還設有冷藏櫃和冷凍櫃，還可以買到冰涼飲料或冷凍食材，如果住在附近的話可以購買。

盲盒區

心得感想

在小三美日鹿港批發倉購物，有一種尋寶的快樂，不像在傳統量販店那樣面對單調的衛生紙牆，而是在無數精緻的美妝與各國雜貨中穿梭，人員訓練有素，結帳流程流暢，也可以使用信用卡和電子支付方式，不用擔心沒帶現金，沒有美式賣場的入會門檻，卻有著更貼近台灣人生活習慣的細膩選物，下次到鹿港時不妨可以來逛逛。

小三美日鹿港批發零售倉

地址：彰化縣鹿港鎮埔崙里海浴路392號

電話：04－7771168

營業時間：10：00－18：00

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