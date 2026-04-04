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士林40年清蒸手工肉圓！低調隱身巷弄　兩粒45元皮Q肉餡鮮甜

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

士林劍潭美食推薦「劍潭肉圓王」，菜單就賣招牌清蒸肉圓、四神湯和貢丸湯三種，是士林劍潭在地多年老店，我以前住在旁邊巷子最常吃的就是這間肉圓店。營業至今應該有40年了，小時候阿公常常帶我吃這間，清蒸肉圓外觀像是泥巴，長得像是知名電玩裡的泡沫史萊姆，雖然肉圓王地點藏在劍潭巷弄，但好味道仍然受到許多士林劍潭當地人推薦。

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交通位置
店家下午沒空班，來吃肉圓的人也不少，生意相當不錯，這裡距離劍潭捷運站走路大概要15分鐘左右，騎車來較方便。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

環境

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲有內用空間，簡單舒適，炎熱的夏天也有開冷氣。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲下午來吃，剛好看到店家手工製作清蒸肉圓。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲這裡的清蒸肉圓和平常看到的圓滾滾肉圓不太一樣，也是這裡的特色，不過份量真的是塞牙縫。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

菜單價錢
清蒸肉圓兩粒45元，沒吃過的人看到兩粒可能會以為很多，其實真的不多喔！很多人會點一碗四神湯來搭。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

肉圓 一份兩粒45元
肉圓軟嫩卻帶有韌性，內餡瘦肉鮮甜，味道也很香，淋上店家特製的醬汁，再加上一些香菜和芹菜，加點蒜泥調味讓肉圓更好吃。除了肉圓，四神湯也是來這裡非常推薦的湯品，菜單也很簡單，就只有肉圓、四神湯跟貢丸湯。

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼劍潭肉圓王。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

劍潭肉圓王

地址：台北市士林區承德路四段12巷38號
電話：02－28856677
營業時間：11：00－21：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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