山川琉璃吊橋首開深夜！4/18免費觀星　限定240名賞天琴座流星雨

▲山川琉璃吊橋首次於深夜時段開放。（圖／屏東縣政府提供）

記者蔡玟君／綜合報導

天琴座流星雨觀星季節即將到來，屏東縣政府宣布，4月18日晚間將於山川琉璃吊橋舉辦「銀河初語－天琴座流星雨」天文免費導覽活動，共分為4個梯次開放報名，也是山川琉璃吊橋首次在深夜時段開放。

▲天琴座流星雨示意圖。（圖／台北市立天文館提供）

每年4月中旬至下旬是天琴座流星雨觀星季節，今年屏東縣政府為推廣星空旅遊，特別在流星雨極大期前夕限定開放深夜時段免費導覽活動。活動採事先網路報名預約制，時間為晚上9點至11點，共分為4個梯次，每梯次限額60人，總計開放240名，在專業導覽講師帶領下，認識天琴座流星雨觀測重點，尋找春季代表星群「春季大鑽石」。

▲山川琉璃吊橋觀星活動將讓民眾首次於夜晚登上吊橋，體驗「吊橋觀星」。（圖／屏東縣政府提供）

除吊橋限定導覽外，現場於台灣原住民族文化園區入口端亦設置免報名自由參加區。活動將架設多台高倍率天文望遠鏡，由專業導覽員協助觀測月球環形山與行星特徵；同時導入「智慧攝星儀」，讓民眾透過手機即可拍攝星雲與星體影像，輕鬆留下專屬的星空回憶。

縣府表示，山川琉璃吊橋平時於傍晚即停止入橋，此次藉由觀星活動，讓民眾能於夜晚踏上橫跨隘寮溪的壯麗吊橋，在中央山脈環抱下遠離城市光害，享受抬頭即是滿天星斗的沉浸式觀星體驗，堪稱全台少見的「吊橋觀星」限定場景。