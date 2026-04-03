158元爽吃港點+主廚手路菜　奇美食品工廠「幸福吃到飽」升級

▲奇美食品工廠「幸福吃到飽」升級2.0版。（圖／奇美食品提供）

記者黃士原／台北報導

台南最強隱藏版美食聖地「奇美食品幸福工廠」宣布，廣受好評的「幸福吃到飽」4月起全面進化，只要158元就能無限享用港式點心與主廚手路菜。

奇美食品幸福工廠「幸福吃到飽」4月升級為2.0版本，158元就能吃到港點及主廚手路菜，同時還把招牌水餃變成「現煮一餃五吃」，從外皮金黃酥脆的煎餃、噴香誘人的炸餃到創意湯餃應有盡有，搭配特製辣秘醬，一次解鎖五種吃法。

▲現煮一餃五吃。（圖／奇美食品提供）

▲招牌麻辣鴨血。（圖／奇美食品提供）

除了熱騰騰的招牌甜鹹包子、多款風味餃子無限量供應，副食區更由主廚親自操刀，推出彈牙炒麵、職人關東煮，以及香辣入味的招牌麻辣鴨血。此外，主廚更會隨機變換手路菜，讓餐點內容不定期翻新。

▲小朋友化身小小甜點師，動手做屬於自己的金字塔鳳梨酥。（圖／奇美食品提供）

除了美食全面升級，現場體驗同樣精彩豐富。館內超人氣「小小甜點師」DIY活動，推出埃及風格金字塔鳳梨酥與創意造型餅乾，讓孩子在動手製作的過程中探索神祕文明，兼具教育意義與趣味性。因應近期棒球熱潮，同步推出主題活動「#棒球野餐趣」，以野餐DIY為概念，融入棒球元素打造趣味餐點，如「滿貫砲刈包」、「投手丘決勝PIZZA」等創意料理。

順應國旅加碼優惠，凡持「奇美博物館埃及展」門票，可免費進入燒包形象館並兌換專屬紀念禮1份；遠道而來的旅客只要憑台南機票，即可免費兌換香醇咖啡1杯。

▲添好運4月港點吃到飽「沒台中」。（圖／添好運提供）

另外，添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，日前業者公布4月舉辦門市為台南小北門店、高雄富民店，台中J Mall店反而沒有。

港點吃到飽的時段部分，台南小北門店為4月1日至30日平日14:00至17:00，每時段限量從40位減至20位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00，每時段限量40位。用餐時間都是100分鐘。