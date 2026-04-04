饗賓「URBAN PARADISE」將進駐新竹巨城　網嗨喊：不用跑台北吃了

▲饗賓「URBAN PARADISE」將進駐新竹巨城。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅去年7月推出的全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，昨日傳出即將進駐新竹遠東巨城購物中心，馬上引起網友討論，有人說「期待，這樣不用常跑台北吃了」。

繼「饗饗」、「旭集」、「饗 A Joy」之後，饗賓餐旅去年7月推出全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，餐廳地點落腳在Dream Plaza 5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻，以及國人熟悉的台味，街上的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

▲松葉蟹腳。（圖／記者黃士原攝）

▲以佛卡夏餅皮打造的風味PIZZA。

URBAN PARADISE設有9大餐區，「Ocean Bar」主打各國新鮮海味料理；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」吃得到PIZZA、焗烤等療癒性美食；「VIVA」餐區主打鐵板料理；「快意町」聚焦亞洲料理，「古早味鵝湯麵」把街邊小吃融入Buffet餐檯；以多國風味烤物為主軸的「香鑲」，展現火候與香氣的極致平衡；「脆焠」網羅世界各地的炸物精華；「Wonderland」提供藝術級甜點、奢華聖代與各式冰淇淋。

▲煙燻熟成牛腹。

▲溫達盧炭香豬肋排。

▲美國南方炸雞腿。

URBAN PARADISE最大特色就是以Buffet型態演繹餐酒文化，「Oasis」集結10多款酒品，除紅酒、白酒、氣泡酒，也提供清酒、梅酒及小米酒，還有專屬調酒，其中以URBAN PARADISE為名的主題調酒，運用鳳梨、柳橙、紫蘇，交織出明亮層次。

▲URBAN PARADISE最大特色就是以Buffet型態演繹餐酒文化。（圖／業者提供）

▲饗賓「URBAN PARADISE」將進駐新竹巨城。（圖／取自Big City遠東巨城購物中心臉書粉專）

URBAN PARADISE去年7月才在Dream Plaza開出全台首店，不到1年就有2號店消息，新竹遠東巨城購物中心臉書粉專昨天透露該品牌即將進駐，根據貼文裡的照片，應該是開始裝修，離開幕還要一陣子。不過消息一出，馬上引起網友討論，有人說「期待，這樣不用常跑台北吃了」、「居然是真的，昨天在脆看到以為是愚人節玩笑」、「太棒了，新竹終於有厲害的Buffet」。

▲原燒自助吧吃到飽店型再增4家。（圖／王品提供）

另外，王品集團旗下的原燒，繼台中西屯家樂福店、台北西門店、竹北光明店及台中公益店後，近期又有4家轉型為提供自助吧吃到飽模式，包括日前開幕的嘉義耐斯店、以新店型亮相的三重龍門店，以及上周開張的板橋文化店和汐止遠雄店。

新開4家分店與鄉親同慶，4月30日前新北市民憑身分證件或名片到板橋文化、汐止遠雄和三重龍門店消費，以及嘉義鄉親出示「I、Q」開頭的身分證件或持嘉義縣市名片前往嘉義耐斯店，內用消費1客多人套餐，餐廳就送海味雙拼1份。