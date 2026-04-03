ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住全台3間福華萬元有找！附早餐、享升等房型　加贈溪頭門票2張

▲石門水庫福華渡假飯店推出「饗．渡假趣」住房專案，平日入住1999元，+1元可以升等湖景房。（圖／石門水庫福華渡假飯店提供）

▲石門水庫福華渡假飯店。（圖／石門水庫福華渡假飯店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

一次住三家不同特色的福華！福華大飯店4至5月推出住房專案「春日序曲．漫遊收藏山湖城」，9999元即可從石門水庫、新竹、溪頭、高雄任選三晚入住，徜徉在湖光山色與城市風情。

▲2022石門水庫熱氣球嘉年華,石門水庫福華渡假飯店,石門水庫日出,石門水庫晨曦,國旅,桃園旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲從福華客房陽台眺望石門水庫日出。（圖／記者彭懷玉攝）
  
「春日序曲．漫遊收藏山湖城」專案即日起至5月31日開賣，首日入住房價含稅9,999元，該飯店將贈第二及第三晚住宿心意券使用（適用於石門、新竹、溪頭、高雄福華四間），雙人成行，平均每晚只要3333元，並附贈早餐。

▲新竹福華大飯店,石門水庫福華渡假飯店。（圖／新竹福華大飯店提供）

▲石門水庫福華渡假飯店波西米亞風泳池。

位於桃園的「石門水庫福華渡假飯店」，專案提供和式家庭房入住，內含2客早餐；於周日到周四入住，還可加贈一位6歲（含）以上孩童或成人同住（含早餐），並有機會依房況免費升等至高級雙人房或高級家庭房，旅人可在山嵐湖景間放慢步調，享受飯店多元休閒設施。

▲新竹褔華-豪華單床房,溪頭福華-大學樓高級雙人房,石門福華-跑酷遊戲室。（圖／業者提供）

▲新竹褔華-豪華單床房。

「新竹福華大飯店」專案安排入住豪華單床或高級雙床房，並包含2客麗香苑自助早餐，平日更可依房況免費升等至豪華雙床房。旅客可輕鬆走訪城隍廟商圈、東門城等在地景點，品味風城人文與特色小吃，讓城市漫遊更添層次。

▲新竹褔華-豪華單床房,溪頭福華-大學樓高級雙人房,石門福華-跑酷遊戲室。（圖／業者提供）

▲溪頭褔華大學樓客房（二大床）。
  
喜愛自然生態的旅客，別錯過「溪頭福華渡假飯店」，入住大學樓客房（二大床），專案除包含2客早餐外，另加贈溪頭自然教育園區門票2張。值得一提的是，四月中旬至五月正值螢火蟲季，夜晚漫步林間，點點螢光交織成夢幻景致，為旅程留下深刻回憶。而南台灣的「高雄福華大飯店」，則提供豪華單床或雙床房入住，並含2客麗香苑自助早餐。

▲凱撒飯店連鎖推出樂齡優惠。（圖／業者提供）

▲凱撒飯店連鎖攜手台灣高鐵，推出55歲以上樂齡優惠。（圖／業者提供）

另外，瞄準初夏國旅商機，凱撒飯店連鎖再度攜手台灣高鐵，鎖定55歲以上樂齡族群，推出5月1日至6月30日「搭高鐵．凱撒樂齡遊好禮」年度住房專案，即日起開放預訂。專案涵蓋台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、台北與台南趣淘、阿樹旅店及內湖凱旋等8間飯店，雙人同行含早餐每晚2,944元起，官網加購高鐵車票再享平日78折、假日85折優惠。

▲凱撒飯店連鎖推出樂齡優惠。（圖／業者提供）

▲▼板橋凱撒大飯店每晚5,899元起入住豪華客房，附贈蓮花南洋餐廳雙人套餐；台北凱達大飯店住宿3,399元起，加購高鐵指定班次即贈價值480元阿原聯名禮盒。（圖／業者提供）

▲凱撒飯店連鎖推出樂齡優惠。（圖／業者提供）

此外，凡搭乘高鐵指定班次入住，還可獲得限量好禮，包括阿原聯名禮盒、台北捷運24小時暢遊券，或享續住第2晚優惠價、加贈手工麵包等多重好康，輕鬆規劃一趟悠閒的假期。

關鍵字： 飯店旅館 優惠促銷 飯店促銷 星級飯店 福華大飯店 凱撒飯店連鎖

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

推薦閱讀

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11寄杯「買10送10」

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

台人超愛住「那霸東急REI飯店」9月底歇業

療癒沖繩8路線　隨心任你自由玩

158元爽吃港點+主廚手路菜

濟州包車四處玩　自遊自在好輕鬆

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩

住全台3間福華萬元有找附早餐

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新北2秘境賞花點　苦楝、流蘇開6成

熱門行程

最新新聞更多

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366