住全台3間福華萬元有找！附早餐、享升等房型　加贈溪頭門票2張

▲石門水庫福華渡假飯店。（圖／石門水庫福華渡假飯店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

一次住三家不同特色的福華！福華大飯店4至5月推出住房專案「春日序曲．漫遊收藏山湖城」，9999元即可從石門水庫、新竹、溪頭、高雄任選三晚入住，徜徉在湖光山色與城市風情。

▲從福華客房陽台眺望石門水庫日出。（圖／記者彭懷玉攝）



「春日序曲．漫遊收藏山湖城」專案即日起至5月31日開賣，首日入住房價含稅9,999元，該飯店將贈第二及第三晚住宿心意券使用（適用於石門、新竹、溪頭、高雄福華四間），雙人成行，平均每晚只要3333元，並附贈早餐。

▲石門水庫福華渡假飯店波西米亞風泳池。



位於桃園的「石門水庫福華渡假飯店」，專案提供和式家庭房入住，內含2客早餐；於周日到周四入住，還可加贈一位6歲（含）以上孩童或成人同住（含早餐），並有機會依房況免費升等至高級雙人房或高級家庭房，旅人可在山嵐湖景間放慢步調，享受飯店多元休閒設施。

▲新竹褔華-豪華單床房。



「新竹福華大飯店」專案安排入住豪華單床或高級雙床房，並包含2客麗香苑自助早餐，平日更可依房況免費升等至豪華雙床房。旅客可輕鬆走訪城隍廟商圈、東門城等在地景點，品味風城人文與特色小吃，讓城市漫遊更添層次。

▲溪頭褔華大學樓客房（二大床）。



喜愛自然生態的旅客，別錯過「溪頭福華渡假飯店」，入住大學樓客房（二大床），專案除包含2客早餐外，另加贈溪頭自然教育園區門票2張。值得一提的是，四月中旬至五月正值螢火蟲季，夜晚漫步林間，點點螢光交織成夢幻景致，為旅程留下深刻回憶。而南台灣的「高雄福華大飯店」，則提供豪華單床或雙床房入住，並含2客麗香苑自助早餐。

▲凱撒飯店連鎖攜手台灣高鐵，推出55歲以上樂齡優惠。（圖／業者提供）



另外，瞄準初夏國旅商機，凱撒飯店連鎖再度攜手台灣高鐵，鎖定55歲以上樂齡族群，推出5月1日至6月30日「搭高鐵．凱撒樂齡遊好禮」年度住房專案，即日起開放預訂。專案涵蓋台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、台北與台南趣淘、阿樹旅店及內湖凱旋等8間飯店，雙人同行含早餐每晚2,944元起，官網加購高鐵車票再享平日78折、假日85折優惠。

▲▼板橋凱撒大飯店每晚5,899元起入住豪華客房，附贈蓮花南洋餐廳雙人套餐；台北凱達大飯店住宿3,399元起，加購高鐵指定班次即贈價值480元阿原聯名禮盒。（圖／業者提供）



此外，凡搭乘高鐵指定班次入住，還可獲得限量好禮，包括阿原聯名禮盒、台北捷運24小時暢遊券，或享續住第2晚優惠價、加贈手工麵包等多重好康，輕鬆規劃一趟悠閒的假期。