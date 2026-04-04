曼谷2逛街新地標！NEXTOPIA看懸浮地球　吃泰國最大米其林美食街

▲泰國曼谷暹羅百麗宮打造最新空間「NEXTOPIA：Prototype for the World of Tomorrow」，懸浮地球是地標。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／泰國報導

現在到曼谷逛街，可不能錯過2大最新地標！位於Siam的「暹羅百麗宮」全新打造的兩層樓「NEXTOPIA」，結合科技、藝術、永續、時尚與美食，展現未來城市概念；最新開幕百貨「Dusit Central Park」，則有泰國最大米其林美食街，還有空中花園能俯瞰城市天際線。

▲曼谷最熱門百貨之一的「暹羅百麗宮（Siam Paragon）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼暹羅百麗宮「NEXTOPIA」空間。（圖／記者蔡玟君攝）

曼谷百貨暹羅百麗宮近期將5樓與5A樓以「未來世界原型」為概念，打造成全新空間 「NEXTOPIA 未來夢都：Prototype for the World of Tomorrow」，兩層樓空間展現永續、科技、藝術與美食，其中永續科技最為驚艷，例如透過動能地板捕捉民眾行走時產生的步伐衝擊力，將其轉化為再生電力。

「The Globe 懸浮地球」是NEXTOPIA的核心地標，這顆懸浮於樓層中心的LED球體不僅極具視覺衝擊力，也播放關於氣候變遷與環境生態的影像，引發觀眾對地球命運的思考。

▲▼螺旋樓梯是最受歡迎的拍照打卡點。（圖／記者蔡玟君攝）

而從5A樓延伸至4樓、貫穿三層樓空間的「The Spiral 螺旋樓梯」是最受歡迎的拍照打卡點，樓梯運用回收材質與代表綠意的自然線條構建而成，並設有放鬆座位區。

▲以回收材料製作成各種伴手禮的店面「ECOTOPIA」。（圖／記者蔡玟君攝）

NEXTOPIA也是一座美食與商場，大部分的進駐店家概念都必須與「永續」有關，例如使用回收再利用的塑膠材質製作的配件、包包，在臨近入口處更有一間完全使用回收材質製作成各種文創生活物品的伴手禮店；而三層樓空間也有酒吧、餐廳、咖啡廳進駐，讓旅客可以在此用餐。

▲曼谷新開的Dusit Central Park。（圖／翻攝自泰國觀光局官網）

「Dusit Central Park」則於去年9月開幕，是曼谷現在最新話題百貨。百貨位於席隆路與拉瑪四世路交叉口的黃金地段，並設有可直達BTS「Sala Daeng站」、MRT「Silom站」的空中走廊，交通便捷。

▲▼Dusit Central Park有泰國最大米其林美食街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼也有手工藝品區Good Goods和知名SPA品牌Divana。（圖／記者蔡玟君攝）

Dusit Central Park共有8層樓，位於LG樓層的「Parkside Market」擁有泰國最大的米其林和街頭美食中心，超過10間以上入選米其林必比登的小吃集結於此，同時還有展示 Divana、Good Goods 和 Hug Craft 的精心策劃的手工藝品區。

▲▼懸浮手扶梯是最推薦的拍照打卡點，也有許多知名品牌進駐。（圖／記者蔡玟君攝）

商場內除了大量首次進駐泰國的咖啡館和餐廳，以及米其林小吃外，也有Sephora 、泡泡瑪特、Victoria's Secret等時尚潮流店家，更有知名連鎖SPA品牌「Let's Relax」進駐。

▲▼露天綠色空中花園是另一大亮點。（圖／翻攝自泰國觀光局官網）

Dusit Central Park也是一間超好拍的百貨，懸浮交錯的玫瑰金手扶梯營造出獨特視野；位於頂樓的露天綠色空中花園，佔地1萬1000平方公尺，採多層次階梯設計，並完全使用泰國熱帶植物打造一座空中綠洲，讓旅客走在其中心曠神怡，沿途還有類似鳥巢的觀景台能遠眺城市天際線、倫披尼公園。