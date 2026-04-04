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石垣島必排行程！搭玻璃船探索海底世界、川平公園展望台俯瞰藍海

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

石垣島景點推薦被評選為米其林三星景點的「川平灣」，這個被在地人譽為最美石垣島海景的地方，更是一定要體驗特色「川平灣玻璃船」，專業船長帶領可以看到海龜、熱帶魚、珊瑚礁等眾多海底生物，「BLUE CORAL」有著「川平灣」唯一裝冷氣的遊船，出示台灣虎航機票還享有船票優惠價！

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台灣虎航直飛石垣島
「台灣虎航」直飛石垣島班次目前是一周兩班，2026年6月2日之後會增加為一周四班，單程飛行時間僅50－60分鐘，我們這次搭乘去程甚至只花了40分鐘就到，絕對是我搭過最快的國際線飛機！

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

交通
「川平灣」是很知名的石垣島景點，前往的交通方式相當方便，無論是開車自駕，或是搭公車巴士都能抵達，就算沒有租車玩石垣島也能輕鬆到訪。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

開車自駕
開車自駕的人，可以定位「Kabira Koen Dai 1 Parking Lot 川平公園第１駐車場」，從石垣市區出發約18公里、30分鐘左右的路程時間，停車場無提供現金支付服務，大家記得先準備好可付款的信用卡。

巴士公車
沒有租車自駕的話，則可搭乘2號、7號、9號公車至「川平公園前」下車，車程時間視你的出發地而定，大約是40分鐘左右的車程，建議先查好公車時刻表，才不會花太多時間在等車上。

玻璃船搭乘地點
目前共有四家業者，每一家運行的路線都在「川平灣」，在地人推薦我們搭「BLUE CORAL」，除了對觀光客很友善外，還有全「川平灣」唯一的冷氣船。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

玻璃船預約費用
「BLUE CORAL」第一班船是09：15，末班船則為16：50，班次大約一小時1至2班。

航班時刻表
09：15、09：50、10：25、11：00、11：35、12：10、12：45、13：20、13：55、14：30、15：05、15：40、16：15、16：50。

官網上有提供線上預約服務
若擔心直接到現場會客滿的話，建議先預約好較為保險。費用成人為1700日圓（約新台幣340元），官網線上預約享優惠價1400日圓（約新台幣280元），300日圓（約新台幣60元）的折扣也是不無小補。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

出示虎航機票有優惠
如果跟我們一樣是搭乘台灣虎航來石垣島，現場購票出示登機證，可以以更划算1300日圓（約新台幣260元）價格購票，有些人可能習慣在有中文客服的平台上購票，我也幫大家找到KKday上的產品，只是就是其他業者了！

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

值得去嗎？
網路上有網友問川平灣玻璃船值得去嗎？我的答案當然是「值得！」，海底世界的景色非常漂亮，無論大人小孩都很推薦。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

全川平灣唯一冷氣船
前面有提到，「BLUE CORAL」有著全川平灣唯一冷氣船，我們這次搭的就是這艘，冬天來有沒有冷氣或許還好，但如果是夏天到石垣島旅遊，可以邊吹冷氣邊遊船絕對是一大福音。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

座位寬敞舒適
一艘船最多搭乘10人，所以每個人都能擁有舒適座位，因為船長會不停轉來轉去追尋海底生物的蹤跡，搭乘時間雖僅有20－30分鐘，體感還是蠻暈的，如果是容易暈車暈船體質的人，強烈建議要先吃暈船藥，並且在普通移動時不要一直低頭看。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

船長經驗豐富
船長擁有豐富的玻璃船駕駛經驗，知道海底生物的棲息位置，航行中會用日文做導覽解說，聽不懂日文其實也沒關係，船停下來後往下看就行了，肯定是有發現什麼船才會停下來，第一次沒看到也別緊張，船長會不停前進、倒退、旋轉，以確保坐在每個位子上的乘客都能看到水中生物。

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

海龜、熱帶魚
玻璃船能夠欣賞到各式熱帶魚、珊瑚礁，當然還有大家最期待的海龜，因為海龜會移動覓食、抬頭換氣等，所以並不能保證每次都會看到，但船長會依照經驗盡可能帶大家尋找，我們這次運氣很好就有看到海龜露臉。即使這天是多雲的陰天，能見度依舊不錯，加上船隻玻璃板有仔細清潔，大家用手機、相機都能拍下、錄下許多好畫面，海龜實在是太可愛了！

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

川平公園展望台
體驗完玻璃船後，推薦大家再步行至「川平公園展望台」，這裡是能俯瞰川平灣的最佳位置，石垣島的海呈現夢幻的藍綠色，想必大晴天一定更美！

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

米其林三星景點
身為米其林三星景點的「川平灣」，絕對是一定要排進行程中的石垣島必去景點，我們詢問在地人，他心中石垣島最美的海景在哪裡，他的回答就是「川平灣」，這裡不僅有漂亮的海景，搭配「川平灣玻璃船」尋找海中生物的行程，才是最完整的經典玩法！

▲▼川平灣玻璃船。（圖／部落客周花花授權提供）

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