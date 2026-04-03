ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

把太平洋跟龜山島框成畫！宜蘭壯圍海景咖啡　平日去也要排隊

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭海景咖啡館「等日初 Brand New Day」是壯圍新開幕咖啡廳推薦，諧音很像等日出，地址位在宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷25號（永鎮濱海驛站二樓），這位置也是宜蘭看日出最佳地點，有名的龜山朝日景色就是在這拍的。菜單提供咖啡、早午餐、炸物、鬆餅、茶飲和冰沙，是價位高的景觀咖啡館，咖啡館環境擁有大片落地窗可以飽覽海景，也可以看到宜蘭龜山島，剛開幕吸引許多人朝聖，營業時間還沒到就排隊。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通＆營業
這裡有免費停車場，汽車或機車停車都方便，很多單車族也會騎腳踏車來喝咖啡。來這喝咖啡也可以到海邊沙灘走走，旁邊還有一條宜蘭北濱濱海自行車道，是宜蘭很適合騎單車的景點。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲停車場就在咖啡館旁邊，距離不到一分鐘腳程。

沒有訂位只能現場候位

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲營業時間還沒到就吸引許多人來排隊，平日也超多人，我十點多來排第一個。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲沒有消費不能進去參觀，有提供候位區，客滿也會給號碼牌。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡館位置在二樓，一樓像是候位區，有些人也會在這拍照打卡，也有人會把腳踏車停在一樓室內。

內用環境
二樓是咖啡館的座位，空間舒適不擁擠。座位以店家安排為主，不能挑選座位，早點到才有機會坐在落地窗位置。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

點餐方式
畫好菜單就到櫃台結帳，如果趕時間記得先去點餐喔！當天排隊點餐就大概20分鐘，要是有QR code點餐應該會比較順。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲從地板延伸到天花板的落地窗，海景一覽無遺，很多人點完餐就迫不及待拍美景。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲在咖啡館面海位置就能看到宜蘭有名的龜山島。

遠眺龜山島
靠角落的位置把海跟龜山島框住，窗外自然景色就像一幅畫，真的好美！很多人會坐在椅上和美景合照。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲吧台設計得有質感，剛開幕人潮很多，店員們忙著製作飲料和餐點，雖然忙碌，但態度親切。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲三樓是屋頂平台，視野遼闊，但風也很大。

菜單價錢
有早午餐拼盤、炸物、鬆餅和飲品。低消為四歲以上每人需點任一品項，不限定一定要飲料才算低消。飲料價格200元起，價格不算便宜，但海景咖啡館都差不多這價位。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

餐點

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲我跟朋友點了四杯飲料，一份季節水果鬆餅。雖然排隊點餐花蠻多時間，但飲料、鬆餅不會等很久。

檸檬冰美式 230元

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲外觀帶著層次感的檸檬冰美式，檸檬酸甜結合咖啡苦韻，清爽好喝。

水果茶 250元

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲水果茶底下有百香果果粒，攪拌後香甜順口，甜度也不會膩，裡頭還有新鮮蘋果。

季節水果鬆餅 450元
這盤季節水果鬆餅價格真是高貴啊！還好擺盤美美的，味道也不雷，鬆餅烤得酥香，旁邊附上新鮮草莓和一球香草冰淇淋。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲朋友點了接古木柚香氣泡水和髒髒咖啡，這裡的髒髒咖啡一點也不髒，想拍美美的飲料建議點冰拿鐵。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡廳不收服務費，有主動開發票先給讚。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡館前面就是宜蘭北濱濱海自行車道，很多人會來這騎腳踏車，但附近好像沒有腳踏車租借。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲咖啡館前面還有一個階梯可以前往海邊，如果還有時間可以到海邊走走。

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

總結
宜蘭壯圍「等日初 Brand New Day」海景咖啡館在試營運時就爆紅，平日營業時間還沒到就有好多人來排隊。宜蘭又多一間海景咖啡廳，想坐到好位置看海景記得早點來喔！

▲▼等日初 Brand New Day。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

等日初 Brand New Day

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷25號2樓
電話：03－9309395
營業時間：10：30－18：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►離峰時段依然滿座！南機場夜市超夯筒仔米糕攤　滷肉飯肥而不膩
►39元就能實現香菜自由、加麵免費！宜蘭30年牛排館限定吃法
►在地超過半世紀！三重濃稠系麵線口感軟中帶Q　限量大腸必點

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【快給我抓！】小幼貓在籠子還伸手要抓狗耳朵　滿臉堅持超可愛

推薦閱讀

樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實　排隊人潮就是最佳招牌

樂華夜市無名雞排只賣70口感超厚實　排隊人潮就是最佳招牌

蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧

蘆洲399元麻辣鍋吃到飽！5款肉品無限續點＋水果蔬菜自助吧

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅　沒預約吃不到

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅　沒預約吃不到

必比登推介三重滷肉飯！老饕吃法必加蒜頭辣椒　鹹甜滷汁超開胃

必比登推介三重滷肉飯！老饕吃法必加蒜頭辣椒　鹹甜滷汁超開胃

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

2種人生轉彎掀「認真旅遊」潮

台人超愛住「那霸東急REI飯店」9月底歇業

療癒沖繩8路線　隨心任你自由玩

濟州包車四處玩　自遊自在好輕鬆

158元爽吃港點+主廚手路菜

泰精彩！曼谷ｘ芭達雅一次玩

住全台3間福華萬元有找附早餐

3000坪批發倉儲尋寶！彰化版好市多開箱

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新北2秘境賞花點　苦楝、流蘇開6成

熱門行程

最新新聞更多

出國搭郵輪注意！這5國被點名「全球最危險」

跟著日劇《孤獨的美食家》去旅行！

嵜本「生吐司放題」回歸！21種麵包+6款飲品吃到飽　2門市限定

泰安隱世美食！老三合院吃「客家銅鍋」

3家母親節特色甜點！有吉伊卡哇蛋糕、紅寶石巧克力生乳捲

亘一郎開放午間板前席位「每周3天」

新店40年老店主打「瘦肉」滷肉飯！

堅持百年古法製作！台中清水最速完售肉圓

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366