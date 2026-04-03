把太平洋跟龜山島框成畫！宜蘭壯圍海景咖啡　平日去也要排隊

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

宜蘭海景咖啡館「等日初 Brand New Day」是壯圍新開幕咖啡廳推薦，諧音很像等日出，地址位在宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷25號（永鎮濱海驛站二樓），這位置也是宜蘭看日出最佳地點，有名的龜山朝日景色就是在這拍的。菜單提供咖啡、早午餐、炸物、鬆餅、茶飲和冰沙，是價位高的景觀咖啡館，咖啡館環境擁有大片落地窗可以飽覽海景，也可以看到宜蘭龜山島，剛開幕吸引許多人朝聖，營業時間還沒到就排隊。

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交通＆營業

這裡有免費停車場，汽車或機車停車都方便，很多單車族也會騎腳踏車來喝咖啡。來這喝咖啡也可以到海邊沙灘走走，旁邊還有一條宜蘭北濱濱海自行車道，是宜蘭很適合騎單車的景點。

▲停車場就在咖啡館旁邊，距離不到一分鐘腳程。

沒有訂位只能現場候位

▲營業時間還沒到就吸引許多人來排隊，平日也超多人，我十點多來排第一個。

▲沒有消費不能進去參觀，有提供候位區，客滿也會給號碼牌。

▲咖啡館位置在二樓，一樓像是候位區，有些人也會在這拍照打卡，也有人會把腳踏車停在一樓室內。

內用環境

二樓是咖啡館的座位，空間舒適不擁擠。座位以店家安排為主，不能挑選座位，早點到才有機會坐在落地窗位置。

點餐方式

畫好菜單就到櫃台結帳，如果趕時間記得先去點餐喔！當天排隊點餐就大概20分鐘，要是有QR code點餐應該會比較順。

▲從地板延伸到天花板的落地窗，海景一覽無遺，很多人點完餐就迫不及待拍美景。

▲在咖啡館面海位置就能看到宜蘭有名的龜山島。

遠眺龜山島

靠角落的位置把海跟龜山島框住，窗外自然景色就像一幅畫，真的好美！很多人會坐在椅上和美景合照。

▲吧台設計得有質感，剛開幕人潮很多，店員們忙著製作飲料和餐點，雖然忙碌，但態度親切。

▲三樓是屋頂平台，視野遼闊，但風也很大。

菜單價錢

有早午餐拼盤、炸物、鬆餅和飲品。低消為四歲以上每人需點任一品項，不限定一定要飲料才算低消。飲料價格200元起，價格不算便宜，但海景咖啡館都差不多這價位。

餐點

▲我跟朋友點了四杯飲料，一份季節水果鬆餅。雖然排隊點餐花蠻多時間，但飲料、鬆餅不會等很久。

檸檬冰美式 230元

▲外觀帶著層次感的檸檬冰美式，檸檬酸甜結合咖啡苦韻，清爽好喝。

水果茶 250元

▲水果茶底下有百香果果粒，攪拌後香甜順口，甜度也不會膩，裡頭還有新鮮蘋果。

季節水果鬆餅 450元

這盤季節水果鬆餅價格真是高貴啊！還好擺盤美美的，味道也不雷，鬆餅烤得酥香，旁邊附上新鮮草莓和一球香草冰淇淋。

▲朋友點了接古木柚香氣泡水和髒髒咖啡，這裡的髒髒咖啡一點也不髒，想拍美美的飲料建議點冰拿鐵。

▲咖啡廳不收服務費，有主動開發票先給讚。

▲咖啡館前面就是宜蘭北濱濱海自行車道，很多人會來這騎腳踏車，但附近好像沒有腳踏車租借。

▲咖啡館前面還有一個階梯可以前往海邊，如果還有時間可以到海邊走走。

總結

宜蘭壯圍「等日初 Brand New Day」海景咖啡館在試營運時就爆紅，平日營業時間還沒到就有好多人來排隊。宜蘭又多一間海景咖啡廳，想坐到好位置看海景記得早點來喔！

等日初 Brand New Day

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路四段388巷25號2樓

電話：03－9309395

營業時間：10：30－18：00

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團、部落格

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