不只彩色海芋季！桃園1日遊推薦　小烏來12歲以下孩童免費

▲桃園彩色海芋季展至4月12日。（圖／桃園市觀旅局提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

清明兒童連假到來，桃園市觀旅局整理當季花海、森林健行與歷史景點推薦，巧克力共和國、小烏來風景特定區皆推出12歲以下孩童免費入場優惠，無論想踏青放鬆或帶孩子出遊，都能一次滿足。

▲登上觀景平台，飽覽一整片美麗花海與埤塘水景。



當中最受矚目的亮點，是位於溪海休閒農業區的桃園彩色海芋季，今年以「園夢奇芋季」為主題，種植約12萬株彩色海芋，規劃8大主題展區，漫步其中，還能聞到小蒼蘭與百合花香，勢必成清明連假必訪熱點。

觀旅局說，花田旁有一座埤塘「罐子埤」，繞一圈剛好是1314公尺，沿著小徑散步、觀賞湖景及賞鳥時十分愜意，也可登上觀景平台，飽覽一整片美麗花海與埤塘水景。

▲▼入口處「黑貓中隊」的裝置藝術；航空城博物館園區05警戒區，由舊空軍基地改建而成，展示退役F-104戰機與軍事設施。



賞完花後，可順遊鄰近的航空城博物館園區05警戒區，由舊空軍基地改建而成，展示退役F-104戰機與軍事設施。走進園區，映入眼簾的是一系列象徵「黑貓中隊」的裝置藝術，館內規劃飛行服體驗等互動內容；連假期間也推出闖關與表演，讓孩子在遊戲中認識航空知識。

▲東眼山遊客中心。（圖／林業保育署新竹分署提供）



若想親近自然，推薦前往東眼山國家森林遊樂區，漫步柳杉林步道、感受森林芬多精，還有機會遇見藍腹鷴等野生動物。東眼山昔日為林業開發的重要據點，步道旁仍可見集材機、索道與運材台車等林業遺跡。

整修後的遊客中心結合展覽與體驗空間，三棟空間分別有「山林製造賣店」、「東眼山觀察所」、「森影館」，透過生態展示與互動設計，讓旅人更深入認識山林之美。

▲小烏來風景特定區的天空繩橋、天空步道。（圖／記者彭懷玉攝）



親子族也有多樣選擇，巧克力共和國推出兒童節限定活動，12歲以下免費入園並設有闖關與DIY體驗；桃園市兒童美術館則以「旅程」為主題打造互動展覽，兒童節當天免費開放；而小烏來風景特定區天空步道、天空繩橋及宇內溪野溪溫泉，清明連假期間開放12歲以下兒童憑證明文件（如學生證、兒童鮮乳卡等）免費入場。

交通方面，即便沒開車，民眾也可於大溪搭乘台灣好行東眼山線，沿途還可安排順遊北橫遊客中心、富田農場、慈湖、大溪老茶廠、角板山等人氣景點，規劃一日放鬆身心的綠色旅程。