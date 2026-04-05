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嘉義新地標「天來美術館」開幕　首展免費看、順遊鹽水小鎮

▲▼嘉義天來美術館。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義藝文新地標「天來美術館」開幕。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義藝文新地標「天來美術館」近日開幕，美術館由國際建築師毛森江操刀設計，以「農夫美術館」為概念打造出一座清水模建築，首展《做美麗的東西，我也可以》即日起開展、免費入場。由於美術館所在的義竹鄉鄰近台南鹽水，旅客也可規劃順遊。

「天來美術館」為遠流出版公司董事長王榮文與館長文曼君籌備，以父之名命名，將祖厝化私為公，原三合院灶腳、牛棚及穀倉的破舊房舍轉化為美術館。

▲▼嘉義天來美術館。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義天來美術館內部空間。

▲▼嘉義天來美術館。（圖／嘉義縣政府提供）

整座建築運用清水模打造「斗笠屋頂」以及館外的田埂路意象廊道，毛森江也將狹小空間轉變為通透舒適的場域，引導觀者走上2樓平台與迴廊，感受光線、空間與館藏的互動關係。

▲▼嘉義天來美術館。（圖／嘉義縣政府提供）

▲首展《做美麗的東西，我也可以》免費開放。

天來美術館定位為「平凡人的美術館」，期許空間能成為嘉義鄉下的「藝術育成基地」。首展《做美麗的東西，我也可以》為王榮文在籌備期間受藝術家程延平啟發，捨棄傳統筆墨，以掃把、刷子等工具豪邁作畫，首幅大畫生動呈現童年八掌溪畔父親鞭打老牛的深刻回憶。首展自即日起至7月19日，每周四至周日早上10點到下午5點免費開放入場。

▲▼鹽水意麵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲鹽水意麵。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南鹽水大眾廟。（圖／記者蔡玟君攝）

▲鹽水大眾廟。（圖／記者蔡玟君攝）

天來美術館雖然位於嘉義，但鄰近台南鹽水小鎮，從美術館至鹽水開車僅5分鐘，旅客可順遊鹽水，品嚐鹽水意麵、看地標八角樓，到全台唯一有「麻將廟」之稱的聚波亭大眾廟求好財運；而鹽水區農會近年改建推出的「意遊未盡農鮮直販所」，則能將全國農特產一站式買齊，旅客也可趁此買伴手禮回家。

關鍵字： 嘉義旅遊 天來美術館 台南旅遊 鹽水

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