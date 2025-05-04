一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡厚超佛心　在地人排半小時也要買

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

樹林火車站後站樹德街上這家「荳荳紅豆餅」，是在地開業超過20年的超人氣美食。只要是營業時間，門口總是大排長龍，很多人都是15顆以上或一整盒在買，真的是便宜又好吃。菜單口味選擇多，一顆只要18元，皮薄餡多到咬一口直接爆漿，當下午茶飽足感超級夠！

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位置

▲距離樹林火車站後站很近，營業時間一到，遠遠就能看到排隊人潮。

需要排隊

我們這天是平日下午兩點多來的，大約等了20分鐘左右，沒有預期中來得久。排在我們後面的婆婆表示，每次來大概都要等上半小時，有一次晚上六點多來就賣完，所以想吃一定要下午就來買！但都會需要排隊，建議大家至少要留半小時，趕時間的話就不太適合了。

內餡真材實料

生意之所以會這麼好，能在地開業超過20年，靠的就是真材實料好味道。每顆紅豆餅內餡都給好給滿，看起來都有夠好吃，讓原本只想買一兩顆嚐鮮的我們，差點就要湊滿買15送1。

▲料給得超級多，這樣一顆只賣18元，非常便宜！

▲觀察最熱銷的口味應該是紅豆，奶油、高麗菜人氣也很高，無論甜鹹口味的紅豆餅都很強。

菜單

分成18元、20元兩種價位，有買15送1的優惠，所以不少人都是15顆或一整盒在買。即使店家做紅豆餅的手沒停過，還是趕不上客人買的速度！

▲份量真的很足，兩顆紅豆餅拿在手上沉甸甸，吃完很有飽足感。

紅豆紅豆餅－18元

我們一致認為必點的就是紅豆口味，我之後再訪也會想買這個。帶有顆粒的紅豆餡香甜飽滿，內餡給得很多但不會甜膩，身為紅豆控的我吃完非常滿足。

大紅豆紅豆餅－18元

不管是哪種口味，內餡都給得很多。大紅豆味道就稍甜了點，加上很大顆的關係，吃到一半就能感受到血糖大飆升，飽到差點睡著。

奶油紅豆餅－18元

▲算是好吃的奶油紅豆餅。

花生紅豆餅－18元

▲花生裡頭會再撒糖粉，所以甜度也蠻高的。

芋頭紅豆餅－18元

▲芋頭的甜度同樣不低，吃完一樣有點甜膩，必須要配茶或黑咖啡平衡一下。

總結

皮薄餡多就是荳荳紅豆餅的最大優勢，一顆18元的價格，CP值確實很高！我私心最推薦招牌紅豆口味，無論是味道或口感都很棒，不會過甜，這點相當加分。不過想吃荳荳紅豆餅就得做好排隊的心理準備，在地人表示至少要排個半小時，趕時間就下次買吧！

荳荳紅豆餅

地址：新北市樹林區樹德街23號

電話：0915－559744

營業時間：13：00－20：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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