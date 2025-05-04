ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡厚超佛心　在地人排半小時也要買

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

樹林火車站後站樹德街上這家「荳荳紅豆餅」，是在地開業超過20年的超人氣美食。只要是營業時間，門口總是大排長龍，很多人都是15顆以上或一整盒在買，真的是便宜又好吃。菜單口味選擇多，一顆只要18元，皮薄餡多到咬一口直接爆漿，當下午茶飽足感超級夠！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲距離樹林火車站後站很近，營業時間一到，遠遠就能看到排隊人潮。

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

需要排隊
我們這天是平日下午兩點多來的，大約等了20分鐘左右，沒有預期中來得久。排在我們後面的婆婆表示，每次來大概都要等上半小時，有一次晚上六點多來就賣完，所以想吃一定要下午就來買！但都會需要排隊，建議大家至少要留半小時，趕時間的話就不太適合了。

內餡真材實料
生意之所以會這麼好，能在地開業超過20年，靠的就是真材實料好味道。每顆紅豆餅內餡都給好給滿，看起來都有夠好吃，讓原本只想買一兩顆嚐鮮的我們，差點就要湊滿買15送1。

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲料給得超級多，這樣一顆只賣18元，非常便宜！

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲觀察最熱銷的口味應該是紅豆，奶油、高麗菜人氣也很高，無論甜鹹口味的紅豆餅都很強。

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
分成18元、20元兩種價位，有買15送1的優惠，所以不少人都是15顆或一整盒在買。即使店家做紅豆餅的手沒停過，還是趕不上客人買的速度！

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲份量真的很足，兩顆紅豆餅拿在手上沉甸甸，吃完很有飽足感。

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

紅豆紅豆餅－18元
我們一致認為必點的就是紅豆口味，我之後再訪也會想買這個。帶有顆粒的紅豆餡香甜飽滿，內餡給得很多但不會甜膩，身為紅豆控的我吃完非常滿足。

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

大紅豆紅豆餅－18元
不管是哪種口味，內餡都給得很多。大紅豆味道就稍甜了點，加上很大顆的關係，吃到一半就能感受到血糖大飆升，飽到差點睡著。

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

奶油紅豆餅－18元

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲算是好吃的奶油紅豆餅。

花生紅豆餅－18元

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲花生裡頭會再撒糖粉，所以甜度也蠻高的。

芋頭紅豆餅－18元

▲▼荳荳紅豆餅 在地開業20年超人氣下午茶！皮薄餡爆多排隊必吃銅板點心。（圖／部落客周花花授權提供）

▲芋頭的甜度同樣不低，吃完一樣有點甜膩，必須要配茶或黑咖啡平衡一下。

總結
皮薄餡多就是荳荳紅豆餅的最大優勢，一顆18元的價格，CP值確實很高！我私心最推薦招牌紅豆口味，無論是味道或口感都很棒，不會過甜，這點相當加分。不過想吃荳荳紅豆餅就得做好排隊的心理準備，在地人表示至少要排個半小時，趕時間就下次買吧！

荳荳紅豆餅

地址：新北市樹林區樹德街23號
電話：0915－559744
營業時間：13：00－20：00（周日公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

【你可能也想看】

►承載街坊鄰居回憶！基隆「50年老理髮廳」化身咖啡館　不限時空間
►坐擁整片稻田景色！新竹低調寵物友善咖啡　曾是經營一甲子中藥鋪
►常年霸榜Tabelog名古屋咖啡名店！果香紅豆泥＋輕柔鮮奶油超好吃

關鍵字： 荳荳紅豆餅 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花，甲飽沒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【不可以色色！】#黃金獵犬 咬住漂亮姐姐的裙子不放＞／／／＜

推薦閱讀

越來越少見！台北「漫畫咖啡廳」藏書多達上萬本　不限時間慢慢看

越來越少見！台北「漫畫咖啡廳」藏書多達上萬本　不限時間慢慢看

蓮池潭畔的玻璃屋咖啡！不限時享受療癒窗景＋低消100元平價不貴

蓮池潭畔的玻璃屋咖啡！不限時享受療癒窗景＋低消100元平價不貴

彰化隱密尋寶屋！獨棟懷舊咖啡擺滿老物件　還有香菜拿鐵挑戰味蕾

彰化隱密尋寶屋！獨棟懷舊咖啡擺滿老物件　還有香菜拿鐵挑戰味蕾

鐵板紅豆吐司吸附焦香糖漿太欠吃！藏身傳統土藏屋的名古屋喫茶店

鐵板紅豆吐司吸附焦香糖漿太欠吃！藏身傳統土藏屋的名古屋喫茶店

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

海底撈壽星禮包再度回歸

海底撈壽星禮包再度回歸

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

可不可「咖啡系列」新上市

內湖「1.6萬株海棠花秘境」美到月底

桃園每日限量「NG蛋糕」一盒賣55元　

27樓眺望城市！台中不限時咖啡廳＋1

隱身龜山60年冰品廠的神秘販賣部！

台北就有「粉紅花瀑」3處石斛蘭秘境

林青霞就愛這味！民生社區古早擔仔麵

「香港飯店0410」台灣首店今試營運

開箱台南新景點「十果文創園區」試營

三重街頭藏基隆古早味！

熱門行程

最新新聞更多

bb.q CHICKEN5月生日慶送點心

一秒來到江南小鎮！台中幽靜水上庭院

台南人氣生乳捲店快閃遠東SOGO

588元百種食材吃到飽！台中軌道車烤串

田季發爺母親節活動送松葉蟹腳

海底撈壽星禮包再度回歸

UG台南首間門市明天開幕

一口爆漿！樹林18元紅豆餅皮薄餡又厚

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366