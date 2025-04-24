峇里島最大海灘俱樂部之一！坐躺海景茅草屋狂歡　擁有私人黑沙灘

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

來到海島旅行，最不能錯過的絕對就是峇里島海灘俱樂部，就跑來最Chill的「La Brisa Beach Club」。這應該是我目前看過最浮誇的峇里島景點了。裡頭不僅有獨立的泳池、現場駐唱表演，還有私人的黑沙灘。要不是這一次只有來七天六夜而已，所以還有很多地方要去，如果可以長時間度假的話，光是這個景點，我一定可以待上一整天不是問題。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

La Brisa Beach Club

La Brisa Beach Club是位於峇里島的長谷，而在峇里島長谷最知名的就是黑沙灘，沿著黑沙灘又超多的海景餐廳等著各位去放鬆。而這一次鈦美旅行社就幫我們安排了最知名的La Brisa Beach Club同樣也是最大的一間。

La Brisa Beach Club 如何預約？

如果各位要前往的話建議各位可以先到官網線上預約，尤其是假日的話，如果沒有提前線上預約，一定會沒有座位。如果是現場候位的話，運氣好的話還是可以有位置，但每天下午4點至7點的尖峰時段不接受預約。

La Brisa Beach Club 消費方式？

目前的低消，是以座位的類型而訂出不同的價格。平日的最低消費金額介於兩人IDR 400,000（平均一人200,000）至10人IDR 1,800,000（平均一人180,000）不等。但是低消是可以折抵裡頭酒水費用的。

俱樂部環境

La Brisa Beach Club裡的佔地真的相當的大，抬頭一看處處都被高聳的椰子綠林給覆蓋著，而這邊還有超大的游泳池。如果有帶小孩前往的話也不需要擔心，這邊也有附設淺水區。

多樣的座位區＆空間

La Brisa Beach Club有不同的座位，有獨立的包廂空間，很適合一群朋友待在茅草屋下狂歡，也有懶骨頭的座位區可以在這邊放空。

▲如果是衝浪好手的話，也可以選擇在沙灘區的座位。

La Brisa Beach Club

地址：Jl. Pantai Batu Mejan, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361印尼

營業時間：10：00－23：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包

►台北「繡球花海」超過2000株盛放中！夢幻鮮豔花毯美到3月底

►赤腳漫步紅沙溪流、喀斯特峭壁地貌間穿梭！朝聖越南美奈仙女溪