ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

峇里島最大海灘俱樂部之一！坐躺海景茅草屋狂歡　擁有私人黑沙灘

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃鄒承恩

來到海島旅行，最不能錯過的絕對就是峇里島海灘俱樂部，就跑來最Chill的「La Brisa Beach Club」。這應該是我目前看過最浮誇的峇里島景點了。裡頭不僅有獨立的泳池、現場駐唱表演，還有私人的黑沙灘。要不是這一次只有來七天六夜而已，所以還有很多地方要去，如果可以長時間度假的話，光是這個景點，我一定可以待上一整天不是問題。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

La Brisa Beach Club
La Brisa Beach Club是位於峇里島的長谷，而在峇里島長谷最知名的就是黑沙灘，沿著黑沙灘又超多的海景餐廳等著各位去放鬆。而這一次鈦美旅行社就幫我們安排了最知名的La Brisa Beach Club同樣也是最大的一間。

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

La Brisa Beach Club 如何預約？
如果各位要前往的話建議各位可以先到官網線上預約，尤其是假日的話，如果沒有提前線上預約，一定會沒有座位。如果是現場候位的話，運氣好的話還是可以有位置，但每天下午4點至7點的尖峰時段不接受預約。

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

La Brisa Beach Club 消費方式？
目前的低消，是以座位的類型而訂出不同的價格。平日的最低消費金額介於兩人IDR 400,000（平均一人200,000）至10人IDR 1,800,000（平均一人180,000）不等。但是低消是可以折抵裡頭酒水費用的。

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

俱樂部環境
La Brisa Beach Club裡的佔地真的相當的大，抬頭一看處處都被高聳的椰子綠林給覆蓋著，而這邊還有超大的游泳池。如果有帶小孩前往的話也不需要擔心，這邊也有附設淺水區。

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

多樣的座位區＆空間
La Brisa Beach Club有不同的座位，有獨立的包廂空間，很適合一群朋友待在茅草屋下狂歡，也有懶骨頭的座位區可以在這邊放空。

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲如果是衝浪好手的話，也可以選擇在沙灘區的座位。

▲▼夢幻黑沙灘x無邊泳池！峇里島最浮誇俱樂部　表演、茅草屋超chill。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）

La Brisa Beach Club

地址：Jl. Pantai Batu Mejan, Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361印尼
營業時間：10：00－23：00

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►凌空飛越大嶼山！香港昂坪360透明纜車全攻略＋一日遊景點懶人包
►台北「繡球花海」超過2000株盛放中！夢幻鮮豔花毯美到3月底
►赤腳漫步紅沙溪流、喀斯特峭壁地貌間穿梭！朝聖越南美奈仙女溪

關鍵字： La Brisa Beach Club 峇里島旅遊 達人旅遊 旅遊情報 印尼特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

【超厭世】問同學一句話總結大學生活　「只要肯吃苦」下句太哀傷

推薦閱讀

埔里茂密綠林隱藏民宿＋唯美小湖！落羽松環繞每天只接待3組客人

埔里茂密綠林隱藏民宿＋唯美小湖！落羽松環繞每天只接待3組客人

孤懸峇里島最南端古廟！置身斷崖峭壁上　烏魯瓦圖情人崖懶人攻略

孤懸峇里島最南端古廟！置身斷崖峭壁上　烏魯瓦圖情人崖懶人攻略

只有星空和野溪相伴的療癒度假！南投森林系Villa接駁車幫載行李

只有星空和野溪相伴的療癒度假！南投森林系Villa接駁車幫載行李

迷霧竹林中享用寧靜午餐！竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看

迷霧竹林中享用寧靜午餐！竹山鹿谷神秘景點＆推薦行程一次看

媽祖停駕就推「買2送1」　7-11優惠曝光

媽祖停駕就推「買2送1」　7-11優惠曝光

德州美墨炸雞推出2款新品！

德州美墨炸雞推出2款新品！

峇里島最Chill俱樂部！黑沙灘超夢幻

峇里島最Chill俱樂部！黑沙灘超夢幻

從「界隈」出發！高市觀光局前進大阪

從「界隈」出發！高市觀光局前進大阪

6隻熊貓超萌！香港海洋公園新訊公開

6隻熊貓超萌！香港海洋公園新訊公開

開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名

開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

土地公廟變身熱炒店！桃園深夜食堂

太佛！台中巨無霸飯糰一顆45元抵兩餐

隱身「廢墟公寓」秘境台菜小館！

美登利官方再公布台中店訂位候位須知

月底救星！桃園便當店吃到飽只要70元

暑假衝「沖繩最新恐龍樂園」4日免3萬

住「嘉義101」每人1125起

萬里「1.8萬坪繡球花田」4/25開園

去年42萬台人赴馬來西亞旅遊！5大誘因曝　語言通、錢包不破洞

人氣豬排店勞動節優惠連推6天

熱門行程

2025龍岡米干節 走進異域文化的磅礴盛宴

4/19-4/27體驗金三角異域風情，品味道地米干美食，感受潑水祈福與火把狂歡的熱情

最新新聞更多

媽祖停駕就推「買2送1」　7-11優惠曝光

德州美墨炸雞推出2款新品！

峇里島最Chill俱樂部！黑沙灘超夢幻

從「界隈」出發！高市觀光局前進大阪

6隻熊貓超萌！香港海洋公園新訊公開

開箱Tripadvisor胡志明市飯店排行榜第3名

萬波金鑽鳳梨系列飲品新上市

西門町家樂福設「韓國旅客專屬收銀台」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366