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三大片牛舌溢出碗外！台北東區新開拉麵　隱藏苦甜焦糖布丁超驚艷

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

台北東區近期很紅的牛舌拉麵「千口拉麵」，三大片牛舌溢出拉麵碗，光用看的就很想吃！要排隊越晚還排越多人，牛舌拉麵真的很吸睛，湯頭是很日本的鹹度，吃一輪下來覺得必點的品項是焦糖布丁！

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環境
千口拉麵的千口合起來就是「舌」，賣的牛舌拉麵是特色主打，有別於一般的豬肉叉燒、雞肉舒肥，這裡牛舌切片配烤雞肉。這次大約晚上六點來用餐，前面排了六組客人，等了大約半小時，店內位置多，但不會全部坐滿，店裡感覺人手不足，外場接待的應該是老闆，還蠻熱情的，一開始會先用點餐機介紹店裡餐點，之後買券再入座。

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲座位則是有吧台以及一般座位區。

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

菜單
主要的拉麵有三種，再搭配三種湯頭。烤雞拉麵、烤雞千口拉麵、三千口拉麵，有千口的就代表有牛舌，三千口就有三片牛舌；湯頭則是有雞白湯、雞清湯以及醬油，付款方式除了現金還有多元支付。

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲桌上有水可以自己倒。

餐點

三千口拉麵 雞白湯｜雞清湯
先上了小菜，有酸甜醃蘿蔔以及炙燒毛豆，兩道都好吃，因為湯頭偏鹹，可以吃點醃蘿蔔解解膩，毛豆炙燒過則是香味更突出。

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

薄切牛舌口感不錯
不會太老太柴，還有點QQ的嚼勁，吃起來還是豬肉叉燒的油脂跟香氣會好一點。點了雞白湯跟清湯兩種湯頭，味道都偏鹹一點，麵條偏細。

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲雞白湯底還會多加碎洋蔥，兩種比較下來個人偏愛雞白湯一些。

套餐 叉燒飯＋焦糖布丁

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲炙燒過的叉燒飯，美乃滋放得太多了，有點太甜。

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

▲沒想到最驚豔的居然是布丁，比外面甜點店、咖啡廳賣的都好吃，口感很濃郁，帶有焦糖苦甜味但又不會太甜，必點！

▲▼千口拉麵，超大片牛舌拉麵，焦糖布丁意外好吃。（圖／部落客水晶授權提供）

心得
牛舌的味道不差，三大片吃下來份量也不會太多，因為都是薄切，沒有一般叉燒來的過癮。吃完出來外面排隊人潮更多，牛舌拉麵是還不錯，布丁則是蠻厲害的，這家拉麵店是不是有點走偏！

千口拉麵 牛舌＆烤雞專門店

地址：106台北市大安區大安路一段19巷5號
電話：02－27418827
營業時間：周二至周五17：30－21：00；周六、日12：00－14：00（周一公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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