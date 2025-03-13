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草莓開心果佐生乳酪內餡的三重享受！公館爆紅千層酥脆口不甜膩

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

公館站台大校園旁的「山摺山甜點坊」，是最近吃到的還不錯的千層酥甜點店，有當季的草莓千層，還有加了開心果的綜合千層，口感酥脆，而且甜度都不會太高。開心果內餡超好吃，一個份量很大，兩個人吃剛剛好。內用只有兩桌，有候位的話限時一個小時，可以先訂位，千層酥就是要馬上吃才好吃！

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位置

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲位於新生南路三段與羅斯福路三段口附近，離捷運站不遠，停車的話可以停在台大的新南停車場，走過來也不遠。

環境
空間比想像中小很多，大約一坪多一點，大部分都是冷藏庫放蛋糕的空間跟櫃台。內用座位只有兩個兩人桌，去的時候還有一桌已訂位，如果有候位客人的話內用只能限時一小時，感覺有點趕。

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

甜點櫃裡的千層蛋糕都非常吸引人
除了有千層，還有可頌以及常溫甜點，櫃台牆上放著日清麵粉以及法國蒙太古Montaigu AOP發酵奶油，蒙太古奶油還有奶油界的勞斯萊斯的稱呼，香滑清爽還帶有溫暖的堅果香氣，跟千層派很搭！

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲付款方式很多元，信用卡、各種電子支付都有，很加分。

菜單
飲料品項有咖啡、茶飲以及氣泡飲，價格比一般咖啡店便宜一點，甜點選擇比較多，千層甜點口味有柚子、抹茶、草莓開心果等，可頌看起來也是薄脆型的那種，超級難選擇！

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

餐點

美式咖啡｜西西里咖啡

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

▲美式咖啡味道算不錯，不會太苦澀，跟甜點很搭。朋友點的西西里咖啡也算中上水準，出乎意料的好喝。

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

開心聖誕小屋
紅色草莓與綠色開心果的配色就是聖誕節的配色，名字取的不錯，而且三角型的形狀有薑餅屋的感覺。切的時候感覺千層酥好像沒那麼酥脆，實際上蠻脆的，要稍微用鋸的就會有酥脆的喀滋聲響。千層酥吃起來香濃不膩口，中澤香緹奶油以及開心果帕林內處理得非常好，有非常香濃的開心果香氣，開心果獨特療癒的堅果香氣也有出來，草莓也好吃，整體來說不甜不膩，賣相很棒，算是蠻不錯的。

▲▼山摺山甜點坊，極度優秀草莓開心果千層。（圖／部落客水晶授權提供）

心得
不過以千層蛋糕來說，我還是比較偏愛耶里的蜜如妃，又酥又香。不過山摺山甜點坊的千層蛋糕尺寸比較適合一般人外帶，味道也非常不錯，有路過可以外帶一個試試，內用太窄又太擠了。

山摺山甜點坊

地址：106台北市大安區羅斯福路三段337號
電話：02－33653337
營業時間：周三至周日12：30－19：30（周一、二公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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