置身223米高空俯瞰市景！澳門塔360度旋轉餐廳　享迷人日落下午茶

▲獨特視角俯瞰澳門美景、享受下午茶。（圖／《捲捲頭品味生活》授權提供，下同，請勿隨意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

「360°旋轉餐廳」坐落於澳門旅遊塔60樓、約223米高空，餐廳每隔90分鐘就會自轉一圈，能夠邊用餐邊以360度視角，飽覽澳門城市美景。下午茶時段提供飲料暢飲，以及多款擺盤精美的鹹、甜點，氛圍輕鬆悠閒，很適合來放慢步調，享受與朋友家人的美好時光。

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交通方式＆購票

前往澳門旅遊塔，可以選擇搭乘公車9A、18、23、32、26、5、5A、5AX或18B 路線，都可以直達「旅遊塔」站，有些飯店也有提供免費接駁巴士可以搭乘前往。如果要到澳門旅遊塔的360°旋轉餐廳享受下午茶，建議可以選擇「含觀光層門票」的套票組合，不僅能在60樓邊享受美食邊看風景，還可以免費進入58樓觀光層，非常划算！

▲▼澳門旅遊塔是360度欣賞澳門城市的最佳地點。

▲有觀光、娛樂、會展及餐飲場所。

▲現場購票或事先買好票券都很方便。

58樓觀光層

澳門旅遊塔是澳門最著名的地標之一，擁有360度澳門全景視野，是澳門熱門的旅遊景點及會展場所。而站在223米的高空觀景層，可以從大型的落地玻璃窗一眼望盡澳門半島、氹仔、路環，甚至可以遠眺橫琴、珠海和鄰近的中國內地。不只看風景，也能看到有人在體驗「笨豬跳」，從61樓冒險活動層往下跳，讓人不自覺跟著腿腳發麻！

▲觀光層入口處。

▲不僅適合拍照打卡，也是個適合放空療癒的地點。

▲設有部分透明玻璃地板，可以直接俯瞰地面，感受高空的刺激。

360°旋轉餐廳

整間餐廳被大片的落地窗包圍，每隔一個半小時就會旋轉一次，不用離開座位就能觀覽360度的澳門風景，靜靜觀賞白天與日落，風景的變化讓用餐體驗變得更特別。不只是高空打卡景點，套餐菜色也完全不馬虎，從精緻冷盤到高級熱食、創意甜點一次滿足，甜鹹搭配超有層次，每一道都像藝術品，精緻到捨不得吃！

▲360°旋轉餐廳入口。

▲有免費飲料暢飲吧台。

▲窗邊座位視野非常好。

▲精緻甜點如綠茶芝士蛋糕、香濃檸檬茶慕斯、桑子泡芙等等。

▲色彩繽紛的鮮果串。

▲還有迷你牛肉漢堡配松露鵝肝醬、荷蘭醬三文魚塔等等鹹食。

Macau Tower 360° Café

地址：澳門旅遊塔會展娛樂中心60樓

營業時間：午餐11：30－13：00、13：30－15：00；下午茶15：30－17：30；晚餐18：30－22：00

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