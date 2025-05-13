台北小攤車起家「手工肉排漢堡」百元有找！麵包蓬鬆軟嫩多汁

▲主打純手工肉排鮮嫩多汁，現點現做。（圖／部落客鄉民食堂授權提供，下同，勿擅自翻攝以免侵權）

實習記者陳品勻／綜合報導

從小攤車起家的漢堡店！位於北捷萬芳醫院站附近、中國科技大學門口，主打百元有找的純手工肉排漢堡，平價美味的超強CP值，非常受在地人以及學生喜愛，常常都是大排長龍。另外，店家還祭出「七層漢堡挑戰賽」很適合大胃王來挑戰！

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肉匠爺漢堡專賣店在哪裡？

位於台北市文山區興隆路三段54之2號、就在中國科技大學門口、捷運萬芳醫院站附近，從捷運站走路過來只要兩分鐘，交通可說是相當方便。

▲店家有提供內用空間。

▲過去依靠小攤子營業，如今已有新店面。

菜單價格

雖然今年初有稍微調漲，但價格依舊相當便宜，超過一半漢堡都在百元內；如果不知道怎麼搭配，還有多款套餐可以選擇。若想升級味覺與視覺的雙重饗宴，也有提供加肉、加蛋，不過漢堡都是現點現做，所以會需要稍微耐心等待。

▲店家透露因為有較好的管道購入，所以牛肉一直是他們家的強項。

花生醬培根牛肉堡＋蛋＋培根

漢堡並沒有因為便宜而縮水，份量十足且肉排厚實多汁，調味則是恰到好處。部落客《鄉民食堂》實際品嚐後，認為雖然花生醬偏甜，導致辣度稍被中和掉，但麵包蓬鬆具有一定水準，一點也不輸一般美式漢堡餐廳，以價格來說是CP值真的很可以。

▲漢堡側面看起來相當厚實。

▲麵包皮有稍微煎過。

▲培根份量多到像小山一樣。

▲漢堡內的餡料給得一點都不手軟。

▲一口咬下超級滿足！

肉匠爺漢堡專賣店

地址：台北市文山區興隆路三段54之2號

電話：0908－575697

營業時間：12：00－22：30

部落客《鄉民食堂》現有經營：部落格、粉絲團

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