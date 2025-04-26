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高雄3個將開幕新景點先收！玩8000坪免費水上樂園、最大室內樂園

▲▼高雄星光水岸公園。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

▲高雄星光水岸公園將擴大，成為高雄最大免費水上樂園。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

高雄越來越多新景點即將開幕，其中今年到明年就有3個適合親子前往的景點預計開幕，包括高雄第二座動物園、全台最大室內全齡遊樂園，甚至還有免費水上樂園，讓人超期待。

1.高雄星光水岸公園擴大

高雄市政府工務局進行「亞灣2.0濱海景觀綠帶串聯及再造計劃」，將現有星光水岸公園戲水區擴大，最快2026年暑假開幕，屆時佔地將廣達8000坪，預計將有滑水道、水上鞦韆、兒童水樂園、市集等設施。

星光水岸公園向來是高雄暑假最受歡迎的免費玩水景點，原本戲水區僅佔公園約5%面積，但現在高雄市政府計畫擴大範圍，讓戲水區延伸至21號碼頭場域，屆時可玩水區域面積將廣達8000坪。

▲▼高雄星光水岸公園。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁）

▲高雄星光水岸公園未來將擴大為8000坪的玩水區域。（圖／翻攝自高雄星光水岸公園臉書專頁

設施方面，則規劃有滑水道、水上鞦韆、兒童水樂園、淺水戲水區、更衣室、水流幻境、水花森林等玩水區，還有涼亭、廁所、市集廣場、休憩區，若施工順利，將於今年10月完工、明年暑假啟用。

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲高雄將打造全台最大室內全齡遊樂園。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

2.高雄親子遊樂園區

高雄市政府計畫將台鐵高雄機廠變成「高雄親子遊樂園區」，打造為全台最大室內全齡夢幻遊樂園，力拼今年底完工。台鐵高雄機廠過去為運輸維修火車車廂打造的封閉場域，隨著鐵路地下化、高雄捷運與輕軌工程，而轉身成為新樣貌。考量高雄天氣炎熱、雨季時民眾無法於戶外活動，且市內缺少大型並同時具有室內外兒少之遊樂活動空間，機廠將改為半室內外型遊樂園區。

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲▼高雄親子遊樂園區將以舊台鐵高雄機廠改建。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

▲▼高雄親子遊樂園區。（圖／翻攝自高雄市政府工務局官網）

機廠內原有的貨車工場全棟都將保存，並盡可能保留鐵道紋理與地理意象外，並採分齡設計，規劃有多功能幼齡遊戲區、多層網繩系統攀爬設施、抱石攀岩場、兒童趣味籃球場、滑步車兼直排輪練習場、pump track輪狀車練習場、跑酷練習區、戲水遊戲區、雲朵彈跳床、體健設施、火車車廂導覽兼賣店、多功能展演廣場、家長休憩區等近30 項服務設施，除了2到5歲幼齡及5到12歲的學齡遊戲設施外，其餘都無使用年齡限制，且全區無收費，搭配鄰近的輕軌凱旋武昌站很便利。

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲新景點「內門觀光休閒園區」力拼年底開放，成為高雄第二座動物園。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

3.內門觀光休閒園區

高雄將打造第二座動物園！全新「內門觀光休閒園區」預計將於今年底全面開放，將結合餐飲、原生動物區、水鳥生態，甚至有叢林體驗，打造成東高雄特色景點，並可串連旗山、美濃發展觀光。

壽山動物園表示，「內門觀光休閒園區」佔地近12公頃，朝今年年底全面對外開放為目標進行工程中，預計園內可看到的動物生態會與壽山動物園做出區隔，提供新亮點，而詳細園區規劃則有待日後公布。

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲▼內門觀光休閒園區模擬圖。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

▲▼高雄內門觀光休閒園區。（圖／翻攝自高雄旅遊網官網）

根據高雄市政府過去公布計劃指出，「內門觀光休閒園區」設計上共有4大特色，包括結合「溫和動物區」與「生物多樣性區」提供遊客與動物零距離遊憩體驗；並設置全台首個特有種「原生植物園」，融合「原生動物區」及「水鳥生態區」，營造原生動植物生態秘境；另空間上則導入內門宋江藝陣文化精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地特色建築；最後則搭配現地特有高低起伏地形，引入飛越叢林體驗設施，提供遊客多樣性山林體驗。

關鍵字： 高雄旅遊 親子旅遊

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