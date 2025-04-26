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士林就有「20種孤挺花」免費賞！彩色海芋、繡球花陪襯　雨天不怕

▲2025士林官邸孤挺花展。（圖／公園處提供）

▲士林官邸新蘭亭今（26日）起換上「孤挺花展」，除了免費參觀，室內展區雨天也不怕。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

母親節前夕帶媽媽來賞花！士林官邸新蘭亭今（26日）起換上「孤挺花展」，至5月18日前，搭捷運、公車即可欣賞近20個不同品種的孤挺花，輔以彩色海芋、繡球花等春季植栽陪襯，除了免費參觀，室內展區雨天也不怕。

▲2025士林官邸孤挺花展。（圖／公園處提供）

▲至5月18日前，搭捷運、公車即可欣賞近20個品種的孤挺花，輔以彩色海芋、繡球花等植栽陪襯。

公園處處長藍舒凢表示，孤挺花又名朱頂紅，花姿挺拔、花瓣寬大艷麗，是春夏交替最具代表性的觀賞花卉之一，本次展覽選用紅、白、粉、雙色、嵌紋、重瓣等品系，從經典到罕見皆搜羅，像是擁有粉金光暈花瓣的「太陽神」；網路上人氣王「紫蝶」，花色是較特殊的紫、桃色；花瓣質地細緻具有珠光白色的「雪山」。同時，還搭配色彩豐富的彩色海芋、火紅耀眼的仙丹花、小巧的馬櫻丹、唯美的繡球花等，輝映出夢幻的場景。

▲2025士林官邸孤挺花展。（圖／公園處提供）

▲▼網路上人氣王「紫蝶」，花色是較特殊的紫、桃色；花瓣質地細緻具有珠光白色的「雪山」。

▲2025士林官邸孤挺花展。（圖／公園處提供）

公園處介紹，展區中的14座花台以不同品種的孤挺花為主題，再搭配異材質花器與自然元素，設計出屬於春日限定的花藝語彙，無論遠觀或近賞，皆有不同驚喜。同時，展場更巧妙融入中式庭園設計，呈現上、下層次呼應的水面鏡射意象，懸掛於空中的樹枝與倒懸的孤挺花切花，透過條帶自然延伸出動態美感，象徵著生命無限延展。

▲2025士林官邸孤挺花展。（圖／公園處提供）

▲展覽另一大亮點，便是在花卉間巧妙穿插的彩葉草，為園藝布展中畫龍點睛效果的植栽之一。

園藝管理所主任吳旻靜補充，展覽另一大亮點，便是在花卉間巧妙穿插的彩葉草，為園藝布展中畫龍點睛效果的植栽之一。彩葉草葉片從濃郁紅、墨綠、深紫到鮮黃、粉橘等色彩層層堆疊，一共展出11個品種，其中不乏具備國際殊榮的台灣之光，像是「桃樂絲」榮獲2024年台灣花卉品種推介會「盆花票選第一名」；「喜鳳凰」在日本新品花卉競賽盆花組中奪得「色彩創意特別獎」。

2025士林官邸孤挺花展
地點：士林官邸公園新蘭亭
日期：4月26日（六）至5月18日（日）
開放時間：每日上午8點30分至下午5點

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