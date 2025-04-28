古早味圓仔冰賣了近百年！湯圓超軟Q綜合麻糬必點　彰化推薦美食

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

身為溪州人，但我很少介紹溪州美食，因為家裡離北斗、田中和二水比較近，所以相對來說溪州鎮上我也比較少去。但是如果有到溪州鎮上的話，我幾乎都會來這間「溪州古早味圓仔冰」，他們家的湯圓冰很好吃，麻糬也好吃，從日治時代就開始賣，已經賣了快100年了！

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位置

溪州古早味圓仔冰位於溪州市場裡面，據說兄弟分家之後一個人經營半年，所以可能不是每次來都遇到一樣的老闆。不過後來附近也開了一間二店，有興趣的也可以吃看看有沒有什麼不一樣。

環境

▲夏天的時候都要排隊才吃得到。

菜單

▲配料大概就是湯圓、粉粿、米苔目、紅豆、綠豆等等，都是店家手工製作的，一看就覺得很古早味、真材實料。



餐點

綜合冰

▲粉粿軟軟QQ的很好吃，真的就是濃濃的古早味。

▲紅豆和綠豆也不錯，吃起來很鬆軟。

▲最經典的還是湯圓，捏成圓柱形的湯圓，吃起來軟軟QQ的，非常好吃，真的是湯圓控的天堂！

▲糖水我覺得蠻不錯的，應該是用二砂糖，甜而不膩，就是純正的古早味。

綜合麻糬

▲綜合麻糬是花生和芝麻口味。

▲熱熱的吃更好吃，以花生和芝麻兩種口味來說，我們都比較喜歡花生口味，百吃不膩！



溪州古早味圓仔冰

地址：彰化縣溪州鄉中央路三段363號

電話：04－8891898

營業時間：08：00－21：00

溪州古早味圓仔冰 二店

地址：彰化縣溪州鄉中央路三段225之8號

電話：0953－678497

營業時間：07：30－20：30

飛天璇

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