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主打現點現殺、專人代烤！韓國「風川鰻魚」台灣首店4／2開幕

▲韓國知名美食「風川鰻魚」將到台灣展店。（圖／Mika）

記者黃士原／台北報導

韓國知名美食「風川鰻魚」台灣也能吃到，首店落腳在台北市中山區的吉林路上，預計4月2日正式開幕，前一周開放網路訂位。

風川鰻魚是韓國人氣名店，是許多台灣旅客造訪的口袋名單，餐廳主打現點現殺、桌邊炭烤白鰻，店家還會送上新鮮活鰻魚，讓客人抓著拍照，確認是否為活魚。用餐時，全程專人代烤，烤熟後會剪成適口大小，方便食用。店家也會提供搭配烤鰻魚料理用的生菜、泡菜、生薑、芥末等佐料。

▲在韓國「風川鰻魚」店家會送上新鮮活鰻魚，讓客人抓著拍照，確認是否為活魚。（圖／Mika）

有網友在Threads上分享，台灣也要開設風川鰻魚了，店家已掛上招牌。在業者開設的官方IG中，自述是「台灣第一家韓國人開的韓式烤鰻魚專賣店」，地址位於台北市吉林路26巷，將於4月2日正式開幕，前一周開放網路訂位。

▲白種元「香港飯店0410」還有供應海鮮辣湯麵、糖醋里脊、炸餃子。（圖／取自Theborn Korea官網）

另外，韓國廚神白種元旗下中華料理餐廳「香港飯店0410」也被引進台灣，位於台北市內湖區洲子街的店址也已掛上招牌，未來想吃招牌炒碼麵不用飛出國了。

「香港飯店0410」為白種元旗下餐飲品牌之一，餐廳名雖有「香港」，但不供應港式餐點與點心，而是主打中華料理，除了招牌必吃的炸醬麵、炒碼麵外，還有海鮮辣湯麵、湯飯、糖醋里脊、炸餃子、煎餃，價格約落在150元至300元，很受學生及小資族喜愛。

關鍵字： 美食雲 風川鰻魚

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