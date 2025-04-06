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北投大排長龍8元水煎包！高麗菜＋蝦米餡汁多鮮甜　外酥內Q嚼勁足

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

在石牌吃完阿財鍋貼，朋友推薦附近的拿走雞蛋糕當甜點，點完雞蛋糕發現旁邊的「ㄚ川水煎包（無名水煎包）」大排長龍，跟著北投石牌在地人吃美食應該沒錯，泡湯後就來買幾顆水煎包嚐鮮。

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位置

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲位在裕民一路7－11轉角的水煎包，搜尋網路會看到不少人推薦。

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

ㄚ川水煎包價格1粒8元

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲北投泡湯後順路來買幾顆水煎包回家吃，雖然是要排隊的狀況，但運氣好遇到剛出爐的水煎包，沒有排很久就輪到我。

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲攤位只有一個水煎包鍋爐，現包現煎的水煎包個頭其實不大，有點像之前夜市流行的福州包，看到底部焦脆的模樣，想必這水煎包一定好吃！

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲和老闆點了水煎包，攤位前有辣椒或醬油可自行使用，如果要一小包記得點餐先說。

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼北投美食：ㄚ川水煎包，裕民一路8元無名水煎包推薦。（圖／部落客陳小可授權提供）

總結
帶回家嚐鮮，水煎包外皮依舊酥脆，麵衣Q又帶扎實咬勁，內餡不多，但高麗菜加上蝦米味道好棒，多汁又鮮甜。有點後悔只買五顆水煎包，一下就吃光了，下次有到北投石牌一定會順路再來買水煎包。

ㄚ川水煎包

地址：台北市北投區裕民一路1號
營業時間：15：30－23：00（周日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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