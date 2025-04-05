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三重人激推巷弄臭豆腐搬新家！炸得蓬鬆酥脆微噴汁　韭菜水餃也超強

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳莉玟

這間「永福臭豆腐」原本開在三重巷弄裡，連Google地標都沒有，菜單只賣臭豆腐、水餃、蘿蔔糕、糯米腸，現在搬到新地址，也有地標了！

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位置

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲搬到新地址有冷氣座位，空間明亮舒服。

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲座位不多但是乾淨，翻桌也很快可以稍等。

菜單

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲除了臭豆腐還有糯米腸、蘿蔔糕和水餃，臭豆腐還有小份和大份（臭豆腐小份現在是一份60元）。

餐點
這裡的臭豆腐會切成三角形再炸過，外層會更酥，想吃再酥一點的也可以跟老闆娘說。外帶回家可能會軟掉，現場吃真的很好吃！他們的油很乾淨，攤位也維持得很整潔。

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

臭豆腐 小份
直接點兩盤了！臭豆腐炸得蓬鬆酥脆，外層又薄又臭又香，一口咬下微微噴汁，裡面是柔軟的，看這氣孔真療癒！淋上大蒜醬油超對味，吃完嘴巴超臭，臭豆腐真是讓人又愛又恨。

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲豪邁的台式泡菜，爽脆鮮甜又多汁。

糯米腸 兩條＋蘿蔔糕 一份
糯米腸也是必點，腸衣炸得脆脆的，咬下去還有點QQ的，搭配大蒜醬油真的好吃，可惜辣椒只有一種比較普通；蘿蔔糕出乎意料的好吃，外層厚酥，咬下去還有喀滋聲響，裡面則是燙口又軟嫩的粿身。一開始想說蘿蔔糕一份25元好像有點貴，結果這裡的蘿蔔糕有夠大塊，是一般常吃到的兩份吧！

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

水餃 15顆
本來想說應該是很普通的水餃，畢竟不是水餃店，沒想到這個晶瑩剔透的水餃上桌，讓我眼睛一亮！只有一個口味，皮透亮還能看到鮮綠的韭菜，水餃皮厚度適中，Q彈還帶有咬勁，內餡飽滿多汁，韭菜香氣濃烈，加上豬肉比例完美，絕對有讓人吃了一顆馬上想吃第二顆的慾望。

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

▲▼永福臭豆腐｜糯米腸 蘿蔔糕 水餃推薦，三重隱藏版美食。（圖／部落客陳小可授權提供）

永福臭豆腐

地址：新北市三重區仁愛街593號
捷運：徐匯中學站
營業時間：15：00－21：00 賣完提早收（周日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 永福臭豆腐 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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