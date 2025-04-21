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從私廚名店轉戰市場攤販！手工義大利麵隱身苓雅市場　

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲每日限量五份的Carbonara義大利麵前菜煎舒肥雞。（圖／《捲捲&土豆拿鐵 美食旅遊生活》提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）

實習記者陳莉玟／綜合報導

苓雅市場人潮絡繹不絕，餐飲選擇豐富，但有網友發現熱鬧市集裡，竟默默溜進一家手工義大利麵「義點點 a little pasta」！店名融合了台灣人最愛的諧音梗，而且開店主廚來頭可不小，是之前預約制餐廳「猶大獅廚」經營者，如今從預約制法餐變成市場攤販，將過往難以觸及的好味道，融入到平凡的生活日常。

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老闆曾是預約制私廚
義點點 a little pasta主廚來自已歇業的預約制私廚「猶大獅廚」，料理風格偏向義式，融合了亞洲各地及東南亞的特殊香料手法。然而在2024年，主廚選擇轉換模式，在苓雅市場內開了間秘境餐廳，選擇了更接近人間煙火的地方，專注於手工義大利麵。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲▼主廚從「猶大獅廚」轉戰市場。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

主廚對料理的講究
沒有花俏的裝潢，也沒有其他員工，從備料、烹調到料理上桌都是由主廚一人完成，每一道料理都能看出主廚的講究。從高級餐廳轉戰市場，讓更多人能嘗到真正的好味道，因此常常需要排隊。而且在沒有冷氣的環境下，很有可能會吃到汗流浹背，但也讓義式料理多了些炙熱的人情味。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲▼由主廚一人經營店面。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲市場沒有冷氣，卻還是很多人排隊來吃。

每日限量隱藏版餐點
Carbonara（卡波納拉）每日限量五份，主廚以市場每日新鮮直送的土雞蛋，搭配濃郁的帕瑪森起司製作醬汁包覆手工麵條。由於台灣無法進口關鍵的Guanciale（豬頰肉），於是主廚另闢蹊徑，改以湖南臘肉製作，小火慢煎至金黃逼出鹹香油脂，與麵條纏繞在一起，讓口感更添層次。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲菜單很簡單。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲Carbonara（卡波納拉）每日限量五份。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲Carbonara義大利麵的培根丁煎得很焦脆，醬非常濃郁。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲前菜是煎舒肥雞。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲慢燉肉醬手工寬麵有濃郁的義式香料味，包含肉豆蔻、月桂葉、茴香，味道很濃郁，量不少。

▲▼義點點a little pasta。苓雅市場內 招牌手工義大利麵Carbonara。每日限量5份。（圖／部落客捲捲和土豆拿鐵授權提供）

▲栗子蔓越莓脆餅有綿密奶油口感。

義點點 a little pasta

地址： 高雄市苓雅區自強三路125號（苓雅市場內）
營業時間：18：00－23：00（周日、一公休）
電話： 0967－262706

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