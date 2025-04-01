盡頭藏療癒夕陽！日月潭挑戰366階年梯步道、尋找你的生日階梯

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

如果到日月潭旅行的話，可以到文武廟走走，居高臨下欣賞日月潭美景，再到對面的年梯步道走走，燃燒一下熱量。文武廟年梯步道總共有366階，每個階梯分別代表一天，從12／31開始一直走到1／1，每一個階梯都有當天生日的名人代表，走到底就是日月潭步道囉！

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地點

▲中間有一個寫著日月潭文武廟的地標，很多人會在這裡拍照打卡。



▲文武廟年梯步道旁邊就是承億文旅，它是由香客大樓改建的，只有三層樓高，外觀乾乾淨淨的很漂亮。



文武廟年梯步道入口



▲階梯入口處就在旁邊，看起來好像很陡，其實不會。不算寬敞，但是兩個人錯身是沒問題的。

▲從12／31開始！



▲12／30生日的名人是老虎伍茲、吉布林和周夢蝶。



▲8／25生日的是劉其偉和杜聰明。

▲1／30生日的是羅斯福，第32任美國總統。

文武廟年梯步道盡頭

▲我們是1月份的時候來的，剛好是梅花花開的季節，湖邊的梅花開得很漂亮，背景就是碧綠的湖水。

▲這樣靜靜的看著前方的湖景就覺得很療癒，心曠神怡。

文武廟環境

▲過一條馬路就是文武廟，文武廟也是日月潭很重要的地標，都來了就上去走走，順便拜拜祈求平安。



▲走到最上面，視野很好！

夕陽

▲走下來的時候剛好遇到日落，很多人就在湖邊拍照，意外獲得的美景，這或許就是旅行的意義吧！

文武廟年梯步道

地址：南投縣魚池鄉中正路63號

飛天璇

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