遠眺斯圖加特舊城區！登頂電視塔地鐵15分鐘　順遊網美圖書館拍照

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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳品勻

這篇斯圖加特遊記的主角是斯圖加特市立圖書館與斯圖加特電視塔，都沒太多值得大書特書的地方，就是很簡單的走走拍拍行程。斯圖加特市立圖書館位於市中心、電視塔位於南邊郊區，我是當天上午去一下圖書館，再搭乘U Bahn到電視塔，為何這樣排就是另一個故事了！總之，就來看看這兩個斯圖加特拍照景點有何可觀之處吧！

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斯圖加特市立圖書館

位於斯圖加特中央車站北邊的斯圖加特市立圖書館是有名的網美景點，來這邊當然不是要看書，而是這圖書館內部的純白、對稱、簡約的造型非常引人入勝。這圖書館於2011年落成、總經費近八千萬歐元、非常驚人。圖書館附近有地鐵站Stadtbibliothek，路線非常多，包含可到斯圖加特電視塔的U 7路線，所以我才將它們排在一起。

其實我前一天傍晚已經參觀圖書館，但剛好頂樓關閉，所以隔天一大早才到圖書館一趟（為了頂樓），再搭U Bahn到電視塔，結論就是不用為了頂樓特地跑一趟。總之，出地鐵站之後步行約5分鐘就可到圖書館，它的外觀平凡無奇，入內之後一定會心想這哪有甚麼好拍的！進去後請走樓梯或搭電梯到閱覽室區域。

▲這就是圖書館，不用懷疑！

圖書館的閱覽室／藏書區域

中間的挑高搭配幾何、規律的樓梯設計，兼具現代感、簡約又帶點典雅，也難怪許多旅人都將它列為斯圖加特必去景點。

▲斯圖加特市立圖書館的閱覽室區域。

▲另一個角度。

除了閱覽室區域，圖書館的頂樓在部分時間也開放

但是景色非常普通，其實不需要特別走一趟！若只是拍拍閱覽室區域約需要半小時，雖說這邊是知名的網美景點，但它的主要用途是圖書館，切勿干擾其他人、別當失格旅人。

▲圖書館頂樓的開放空間。

雖說圖書館離中央車站很近、排入行程蠻簡單的，但專程過來指參觀圖書館可能會有點浪費，可以在旁邊的購物中心MILANEO Stuttgart逛逛。這圖書館的全名是Stadtbibliothek am Mailänder Platz，即即Mailänder廣場上的市立圖書館，也代表它位於Mailänder廣場。

這購物中心比較偏向生活購物用的，有賣電器、生活用品、超市等等，也有一些平價服飾跟餐廳，如果想要瘋狂血拚、逛街，還是去國王大街比較實在。結束前再欣賞一些圖書館美圖！

斯圖加特電視塔

位於斯圖加特南邊Bopser山的斯圖加特電視塔（Fernsehturm Stuttgart/Stuttgart TV Tower）也是知名的斯圖加特景點，高約216公尺，於1956年落成是全球第一座以鋼筋混泥土建造的電視塔。

如果由Google Maps研究這電視塔的位置會覺得有點遠，不過由市中心搭乘U 7不用15分鐘，下車後再步行7–10分鐘就到了，其實交通超級方便的，電視塔是個無所不在的存在，不用擔心在車站迷路，這車站是一個郊區小站、很迷你！

▲電視塔外觀。

▲Ruhbank（Fernsehturm）站。

▲這小徑是通往電視塔的捷徑，一直沿著柏油路走會繞點路。

電視塔的參觀很簡單

購票後搭電梯上到觀景台，約略可以待個半小時，若想喝杯咖啡，電視塔的觀景台附近也有咖啡廳–PANORAMACAFÉ。這邊的景觀，無非就是遠方的斯圖加特舊城區跟附近的黑森林，因為離市區有點距離，只能遠眺地標，雖說離市區不遠，如果在斯圖加特的遊覽時間只有一天是不一定要過來。

▲電視塔附近的球場。

▲超廣角的視野。

▲中間偏右的區域是新舊王宮、斯圖加特歌劇院跟周遭的公園。

▲這是比較偏西側的舊城區。

▲Stuttgarter Fernmeldeturm（斯圖加特電信塔）。

▲中間是舊王宮與國王大街，右邊是新王宮。

▲廣角的視野。

心得

斯圖加特雖然是德國旅遊的二線城市，但還是有賓士博物館、舊王宮、國王大街、斯圖加特市場大廳等精彩景點，若只安排一天建議以那些景點為主，這邊的景點就等有多餘時間再考慮吧，特別是稍遠一點的斯圖加特電視塔。

斯圖加特市立圖書館

地址：Jahnstraße 120, 70597 Stuttgart, 德國，附近有U 7的Ruhbank （Fernsehturm），步行到電視塔約8至10分鐘。

開放時間：09：00－21：00

＊旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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