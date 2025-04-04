ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

沖繩「公寓式飯店」開箱！附小廚房＋洗衣烘衣機　13歲以下免費住

阿mon台灣趴趴走

阿mon台灣趴趴走 阿mon

自幼愛吃美食 從嘉義來到台中這美食天堂 到處吃各國料理和到處遊玩 熱愛海鮮~歡迎美食和旅遊同好一起來交流

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者陳莉玟

Tenpoint Hotel OKOU 是沖繩那霸新開幕的公寓式飯店，鄰近單軌美榮橋站，往返那霸機場便利，公寓寬敞舒適，小廚房、廚具鍋具、洗衣機、烘衣機一應俱全。而且只要小孩未滿13歲，還可以免費入住，很適合親子家庭！步行5分鐘即可抵達那霸最熱鬧的國際通商店街和唐吉軻德驚安殿堂，距離超人氣美食餐廳暖暮拉麵和鳥貴族居酒屋走路都不到5分鐘，生活機能佳。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通
從那霸機場搭乘單軌電車到美榮橋站，出站後搭電梯到1樓地面，沿著街道走大約2分鐘就可以抵達飯店了。如果是自駕的話，飯店沒有免費停車場，但在1樓有兩個停車格可以臨停1小時，讓房客上下行李用。如果要長時間停放，就要找附近收費停車場停車，停一晚費用大約是700－800日幣。飯店位於巷子內，需要走進巷子才會看到飯店招牌，大馬路上是看不到的，如果怕迷路，直接開Google Map搜尋和導航，也可以很順利抵達。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

公寓式飯店
這次到沖繩自由行，出發前就想找公寓式飯店住看看，之前都是住Mr.金城先生，這次就換一間看看。當然小廚房、洗衣機、烘衣機和乾濕分離衛浴都要有，這樣煮東西、洗衣服都方便，然後很幸運地讓我找到這間在單軌美榮橋站附近新開幕的Tenpoint Hotel OKOU 。

環境
1樓入口處是一面密碼門，要在這邊輸入第一組密碼才能進入飯店，在入住前一天，飯店會透過訂房網系統發送通知將兩組入住密碼給客人，一組是1樓大門密碼，一組是客房密碼。如果沒有收到密碼，那就要來1樓大門旁辦公室內找飯店人員重新發送，白天時間都有人在辦公室上班。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲這是櫃台人員辦公室，如果有緊急狀況或房間設備壞了，就可以到這邊來找飯店人員處理，辦理入住時也會到這邊。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲在1樓大門輸入密碼解鎖後就可以進入飯店搭電梯上樓，飯店的電梯只有1部，但可能因為房間數不多，所以電梯不會等很久。

客房介紹
房型共分成三種，分別是雙人房（一大床，17平方公尺）、雙床房（2小床，23平方公尺）、三床房（3小床，33平方公尺），每個房型都有小廚房、洗衣機、烘衣機，雙床房和三床房還有乾溼分離衛浴。另外12歲以下的小孩還可以免費入住，很適合有小孩的家庭。這次訂的是雙床房，一進門就覺得房間很大，全房型都有免費Wi-Fi無線網路，網路速度算蠻快的。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲每間客房都有感應式密碼鎖，將手靠近就可以點選數字輸入密碼開房門，在我住過的公寓飯店中，目前這間房門鎖用的最高級。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲客房入口處有一個小玄關，進門後記得要脫鞋，門口旁有一個鞋櫃可以收納鞋子，完全就是日劇中回到家的感覺。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲雙床中間有一個小通道，比較尷尬的是床附近沒有設計插座，所以沒辦法給手機充電，想充電只能在桌子上充電。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲進客房後會先看到乾濕分離的浴室、洗衣機、烘衣機和廁所，打開第2道門後才會看到小廚房和臥室。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲小廚房和臥室在同一個門內，所以一旦要煮食物，記得抽油煙機一定要打開，不然臥室內應該都會有油煙。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲小廚房旁邊有一張長桌、椅子、木製衣架和曬衣架，洗澡後濕掉的浴巾、毛巾可以掛在曬衣架這邊晾乾。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

這間公寓式飯店很貼心
各種鍋子、餐具、廚具全都已經準備好了，隨時都能開伙煮飯。 另外提醒一下，這間用的是瓦斯爐，不是電磁爐，危險性比較高，如果有帶小孩的話，要注意不要讓小孩靠近使用中的瓦斯爐。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲客房內有可以保溫的快煮熱水壺和微波爐可以使用，保溫功能讓煮好的熱水可以保溫，不用反覆煮熱水。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲冰箱是雙門冰箱，可以放的食物和飲料超級多。另外也有一個微波爐，可以從便利商店買一些簡單食物、便當回來加熱食用。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲客房內有獨立空調，溫度、風量都可以調整，冷房速度很快。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲客房內洗手台很大並有一個大鏡面和燈光照明，要梳洗打扮都很方便，鏡子後方也有置物空間可以用來放置盥洗用品，但退房時記得檢查，別忘了帶走。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲因為是公寓式飯店，所以洗衣機和烘衣機都是標配，回到客房想要洗衣服、烘乾衣服都很方便。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲衛浴是乾濕分離的，浴缸大小也算可以。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲沐浴用品用的是高絲Stephen Knoll史蒂芬諾爾，在日本飯店算是比較少見的牌子，沐浴乳、潤髮乳、洗髮乳都有，至於好不好用，就見仁見智了。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲馬桶上有洗手台，這樣上完廁所可以直接洗手，這點很加分。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲吹風機是國際牌的基本款，風力還可以。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲這間客房是有陽台的，但沒有什麼景色。

周邊住宿
如果Tenpoint Hotel OKOU客滿沒空房的話，那推薦改住單軌牧志站的Condominio Makishi公寓，一樣是公寓式飯店，小廚房、乾濕分離衛浴、洗衣機、烘衣機也全都有，走出巷子就是那霸國際通，逛街購物也很方便，這間公寓式飯店客房數比較多，也是替代方案的好選擇。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

周邊美食
離台灣人最愛的暖暮拉麵很近，走路不到5分鐘，但這間拉麵店的排隊人潮真的超誇張，甚至到晚上9點都還有人在排隊。所以如果想吃的話，可能就要避開尖峰用餐時間，可以花比較少的排隊時間。暖暮拉麵的豚骨湯頭味道比較沒有那麼重鹹，如果不想排隊的話，國際通上也還有一蘭拉麵、琉家拉麵、博多一幸舍等拉麵名店可以用餐。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

▲飯店離國際通和市場通都算近，商店大約都是在白天中午過後開始營業，想逛街的話中午過後會比較熱鬧。

▲▼(沖繩那霸住宿)Tenpoint Hotel OKOU|那霸高CP值公寓式飯店，交通方便且生活機能優，有小廚房和洗衣機。（圖／部落客阿MON世界趴趴走授權提供）

唐吉軻德驚安殿堂國際通店
商品種類算很齊全，而且營業到凌晨5點，但通常晚上6至10點的人都很多，晚上10點後人會比較少，比較好逛。

Tenpoint Hotel OKOU

地址：沖縄県那覇市牧志2－17－22

阿MON世界趴趴走 部落格&粉絲專頁

【你可能也想看】
►東京上野住宿攻略！開箱生活機能超優平價飯店　就在阿美橫丁隔壁
►一晚2000去機場方便！沖繩那霸新開幕平價飯店　房間寬敞還送啤酒
►要提前1個月預約！Google評分4.8星台中無菜單日料　份量不手軟

關鍵字： Tenpoint Hotel OKOU 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 阿MON世界趴趴走

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

推薦閱讀

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！懷石湯波料理必吃　綠林環繞極度放鬆

東京近郊寧靜溫泉飯店開箱！懷石湯波料理必吃　綠林環繞極度放鬆

玩新宿燒肉吃這間！台人也大推點餐零障礙　高CP值服務態度超親切

玩新宿燒肉吃這間！台人也大推點餐零障礙　高CP值服務態度超親切

嘉義隱藏版泰式風味！平價咖哩雞口感獨特　檸檬鱸魚也是白飯殺手

嘉義隱藏版泰式風味！平價咖哩雞口感獨特　檸檬鱸魚也是白飯殺手

開箱／大阪難波平價飯店！有乾濕分離衛浴　隔壁就是黑門市場超好買

開箱／大阪難波平價飯店！有乾濕分離衛浴　隔壁就是黑門市場超好買

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

左營每日現擀的限量隱藏美味！

左營每日現擀的限量隱藏美味！

沖繩公寓式飯店開箱！洗衣烘衣是標配

沖繩公寓式飯店開箱！洗衣烘衣是標配

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽！

貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

台灣知名親子樂園宣布熄燈！

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

虎航「台北－大分」今首航　直飛Hello Kitty機場

50元鐵板麵＋免費紅茶玉米濃湯！

清心福全聯名三麗鷗男團！

會安新玩法！田間餐廳手沖越南咖啡

高雄六龜必看花旗木　體驗花海中露營

國寶級深夜美食！阿伯騎鐵馬賣肉粽50年

金山爆紅海景咖啡！老宅布滿大片落地窗

熱門行程

最新新聞更多

世博台灣TECH WORLD館是科技館　以尖端科技展現風景、文化與未來

左營每日現擀的限量隱藏美味！

沖繩公寓式飯店開箱！洗衣烘衣是標配

連20年米其林三星名廚客座5月客座巴黎廳　

獨／可不可熟成紅茶4／7調漲！

貢寮海女阿嬤的現剖紫海膽！

品田牧場生日優惠！對中2碼送串炸鮮貝　2007年生爽拿限量證件夾

摩斯漢堡開賣「2大新品」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366