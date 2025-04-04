沖繩「公寓式飯店」開箱！附小廚房＋洗衣烘衣機　13歲以下免費住

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撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者陳莉玟

Tenpoint Hotel OKOU 是沖繩那霸新開幕的公寓式飯店，鄰近單軌美榮橋站，往返那霸機場便利，公寓寬敞舒適，小廚房、廚具鍋具、洗衣機、烘衣機一應俱全。而且只要小孩未滿13歲，還可以免費入住，很適合親子家庭！步行5分鐘即可抵達那霸最熱鬧的國際通商店街和唐吉軻德驚安殿堂，距離超人氣美食餐廳暖暮拉麵和鳥貴族居酒屋走路都不到5分鐘，生活機能佳。

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交通

從那霸機場搭乘單軌電車到美榮橋站，出站後搭電梯到1樓地面，沿著街道走大約2分鐘就可以抵達飯店了。如果是自駕的話，飯店沒有免費停車場，但在1樓有兩個停車格可以臨停1小時，讓房客上下行李用。如果要長時間停放，就要找附近收費停車場停車，停一晚費用大約是700－800日幣。飯店位於巷子內，需要走進巷子才會看到飯店招牌，大馬路上是看不到的，如果怕迷路，直接開Google Map搜尋和導航，也可以很順利抵達。

公寓式飯店

這次到沖繩自由行，出發前就想找公寓式飯店住看看，之前都是住Mr.金城先生，這次就換一間看看。當然小廚房、洗衣機、烘衣機和乾濕分離衛浴都要有，這樣煮東西、洗衣服都方便，然後很幸運地讓我找到這間在單軌美榮橋站附近新開幕的Tenpoint Hotel OKOU 。

環境

1樓入口處是一面密碼門，要在這邊輸入第一組密碼才能進入飯店，在入住前一天，飯店會透過訂房網系統發送通知將兩組入住密碼給客人，一組是1樓大門密碼，一組是客房密碼。如果沒有收到密碼，那就要來1樓大門旁辦公室內找飯店人員重新發送，白天時間都有人在辦公室上班。

▲這是櫃台人員辦公室，如果有緊急狀況或房間設備壞了，就可以到這邊來找飯店人員處理，辦理入住時也會到這邊。

▲在1樓大門輸入密碼解鎖後就可以進入飯店搭電梯上樓，飯店的電梯只有1部，但可能因為房間數不多，所以電梯不會等很久。

客房介紹

房型共分成三種，分別是雙人房（一大床，17平方公尺）、雙床房（2小床，23平方公尺）、三床房（3小床，33平方公尺），每個房型都有小廚房、洗衣機、烘衣機，雙床房和三床房還有乾溼分離衛浴。另外12歲以下的小孩還可以免費入住，很適合有小孩的家庭。這次訂的是雙床房，一進門就覺得房間很大，全房型都有免費Wi-Fi無線網路，網路速度算蠻快的。

▲每間客房都有感應式密碼鎖，將手靠近就可以點選數字輸入密碼開房門，在我住過的公寓飯店中，目前這間房門鎖用的最高級。

▲客房入口處有一個小玄關，進門後記得要脫鞋，門口旁有一個鞋櫃可以收納鞋子，完全就是日劇中回到家的感覺。

▲雙床中間有一個小通道，比較尷尬的是床附近沒有設計插座，所以沒辦法給手機充電，想充電只能在桌子上充電。

▲進客房後會先看到乾濕分離的浴室、洗衣機、烘衣機和廁所，打開第2道門後才會看到小廚房和臥室。

▲小廚房和臥室在同一個門內，所以一旦要煮食物，記得抽油煙機一定要打開，不然臥室內應該都會有油煙。

▲小廚房旁邊有一張長桌、椅子、木製衣架和曬衣架，洗澡後濕掉的浴巾、毛巾可以掛在曬衣架這邊晾乾。

這間公寓式飯店很貼心

各種鍋子、餐具、廚具全都已經準備好了，隨時都能開伙煮飯。 另外提醒一下，這間用的是瓦斯爐，不是電磁爐，危險性比較高，如果有帶小孩的話，要注意不要讓小孩靠近使用中的瓦斯爐。

▲客房內有可以保溫的快煮熱水壺和微波爐可以使用，保溫功能讓煮好的熱水可以保溫，不用反覆煮熱水。

▲冰箱是雙門冰箱，可以放的食物和飲料超級多。另外也有一個微波爐，可以從便利商店買一些簡單食物、便當回來加熱食用。

▲客房內有獨立空調，溫度、風量都可以調整，冷房速度很快。

▲客房內洗手台很大並有一個大鏡面和燈光照明，要梳洗打扮都很方便，鏡子後方也有置物空間可以用來放置盥洗用品，但退房時記得檢查，別忘了帶走。

▲因為是公寓式飯店，所以洗衣機和烘衣機都是標配，回到客房想要洗衣服、烘乾衣服都很方便。

▲衛浴是乾濕分離的，浴缸大小也算可以。

▲沐浴用品用的是高絲Stephen Knoll史蒂芬諾爾，在日本飯店算是比較少見的牌子，沐浴乳、潤髮乳、洗髮乳都有，至於好不好用，就見仁見智了。

▲馬桶上有洗手台，這樣上完廁所可以直接洗手，這點很加分。

▲吹風機是國際牌的基本款，風力還可以。

▲這間客房是有陽台的，但沒有什麼景色。

周邊住宿

如果Tenpoint Hotel OKOU客滿沒空房的話，那推薦改住單軌牧志站的Condominio Makishi公寓，一樣是公寓式飯店，小廚房、乾濕分離衛浴、洗衣機、烘衣機也全都有，走出巷子就是那霸國際通，逛街購物也很方便，這間公寓式飯店客房數比較多，也是替代方案的好選擇。

周邊美食

離台灣人最愛的暖暮拉麵很近，走路不到5分鐘，但這間拉麵店的排隊人潮真的超誇張，甚至到晚上9點都還有人在排隊。所以如果想吃的話，可能就要避開尖峰用餐時間，可以花比較少的排隊時間。暖暮拉麵的豚骨湯頭味道比較沒有那麼重鹹，如果不想排隊的話，國際通上也還有一蘭拉麵、琉家拉麵、博多一幸舍等拉麵名店可以用餐。

▲飯店離國際通和市場通都算近，商店大約都是在白天中午過後開始營業，想逛街的話中午過後會比較熱鬧。

唐吉軻德驚安殿堂國際通店

商品種類算很齊全，而且營業到凌晨5點，但通常晚上6至10點的人都很多，晚上10點後人會比較少，比較好逛。

Tenpoint Hotel OKOU



地址：沖縄県那覇市牧志2－17－22

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