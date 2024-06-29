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一晚2000去機場方便！沖繩那霸新開幕平價飯店　房間寬敞還送啤酒

阿mon台灣趴趴走

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▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者黃亭詠

Orion Hotel NAHA 是沖繩那霸新開幕的平價商務飯店，飯店位在那霸國際通上，離單軌站很近，去機場方便。飯店旁餐廳、藥妝店、超市都有，逛街購物超方便，是那霸住宿好選擇，房型從雙人房到家庭房都有，可以滿足各種人數需求，而且房間超寬敞舒適且還有送免費啤酒，大廳也有免費提供多種泡澡浴鹽，是很高CP值的飯店。

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Orion Hotel NAHA交通方式

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

從那霸機場搭乘單軌電車到達牧志站，出站後往右走和搭乘電梯下到1樓後，步行約2分鐘就可以抵達飯店，飯店離單軌站非常近。附近餐廳、便利商店、超市、藥妝店都很多，生活機能很好。如果是自駕前往飯店的朋友，飯店有自己的停車場，飯店地下室有停車位有25個，停車費1晚1500日元，另外還有配合的停車場125個車位。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲前身是那霸獵戶座飯店，與沖繩美麗海水族館旁邊的的5星級豪華飯店Orion本部渡假SPA飯店同集團。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲進入飯店大廳後會看到超寬敞和有設計感的空間，這邊有沙發椅和桌子可以讓房客休憩聊天用。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

Orion Hotel NAHA前檯
櫃檯燈光照射下呈現金碧輝煌的奢華感，但還好房價不是昂貴路線，用英文溝通沒有問題，飯店check in最早時間是下午3點，check out最晚時間是隔天中午11點。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲辦理完check in後，就可以到靠近大門處的這張桌子，因為環保減塑政策，所以客房內就沒有提供盥洗用具了，但在這桌子上有各種盥洗用具可以自由拿取，甚至還有三種不同香氣的浴鹽。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲洗衣間在1樓電梯旁邊的房間內，有點隱密。

Orion Hotel NAHA客房

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

客房目前裝潢分成兩種，舊裝潢（經典）和新裝潢（現代），不論哪一種，房間大小都是23平方公尺，但應該會慢慢將舊裝潢都換成新裝潢吧，入住人數從2人房到3人房都有，今天訂的是新裝潢的現代雙床房，最多入住人數為2人。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

房間介紹
房間大小都是23平方公尺起跳，差異在客房裝潢和可入住人數。這次訂的是現代雙床房，以23平方公尺的空間在那霸國際通來說算是蠻大間的，一晚住宿費台幣2000真的划算，而且還有附1樓酒吧免費啤酒、冰箱4瓶罐裝啤酒，CP值算高的。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲房間的電燈開關設置在床頭附近，另外也有插座、閱讀燈和USN充電孔。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲客房內沒有桌子，但有一個木長椅，對需要桌子用電腦辦公的人，可能就會比較麻煩，替代方案就是到1樓飯店大廳的桌子去用電腦。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲飯店有提供浴衣。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲開放式衣櫃有準備大量的衣架，有十多個，還分成兩種衣架，要掛衣服、外套、襪子都還蠻方便的。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲保險箱也是有的，但建議貴重物品還是隨身攜帶。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲Orion集團旗下的飯店，所以冰箱內除了兩瓶礦泉水之外，還有兩種Orion啤酒共4罐，冰箱內飲料都是免費的。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲冰箱上方有一塊手寫板，可以用觸控筆畫圖案或寫下各種心情小句。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲房間角落有一台空氣清淨機，打開後房間空氣循環會更好。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲客房內的杯子也都有印上飯店自己的LOGO，質感很加分。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲客房內有沖繩特色玻璃杯可以使用。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

衛浴還是傳統的衛浴，就沒有乾濕分離
算是有點可惜，但這衛浴空間算大且光線明亮，不會讓人有壓迫感，熱水加熱快且出水很穩定，可以洗舒服的熱水澡沒問題。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲客房內有獨立空調，可以設定溫度和風量。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲客房內有免費WIFI無線網路、速度很快。

Orion Hotel NAHA酒吧

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

飯店一樓大廳有一扇門可以直接往一樓orion酒吧獵戶座啤酒餐廳，獵戶座啤酒餐廳是飯店的全日餐廳，有提供飯店早餐、午餐、晚餐等，晚餐時間結束後就變成酒吧，營業時間到晚上11點。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲因為入住的房客可以在這邊換一杯免費啤酒，所以逛完國際通後就來這邊喝啤酒微醺一下，晚上在這間用餐用餐的客人不少。

Orion Hotel NAHA周邊美食住宿

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲飯店旁邊就有一間7-11，飯店對面也有一間全家便利商店和新開幕超市，生活機能很好，對這間飯店很加分。

國際通美食推薦

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

國際通上的美食，最知名的應該就是燒肉店琉球的牛，如果旅行時間有限但又想吃頓美味燒肉的話，那這間高級燒肉店真的很推，但因為知名度太高，所以現在都要提前預約才能吃得到。

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

▲▼沖繩那霸住宿Orion Hotel NAHA，那霸國際通高CP值平價飯店推薦，有免費啤酒，生活機能優且交通便利。（圖／阿MON世界趴趴走提供）

有攜帶長輩，想要吃點比較中式料理，那這間餃子屋弐ノ弐就很適合，在國際通上有兩間分店，料理比較偏中式風格，菜色價格都蠻便宜的，主打中華料理菜色。

結論
Orion Hotel NAHA客房很寬敞舒適，住宿費平價親民，還有免費啤酒，停車位也多，住完後覺得CP值很高，推薦給來那霸自由行的朋友。

Orion Hotel NAHA

電話：+8198－866－5533
地址：沖縄県那覇市安里1－2－21

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