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東京上野住宿攻略！開箱生活機能超優平價飯店　就在阿美橫丁隔壁

阿mon台灣趴趴走

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▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者黃亭詠

上野御徒町可哥尼東正酒店是東京上野新開幕的商務飯店，飯店鄰近JR、地鐵站和唐吉軻德驚安殿堂，生活機能優且交通便利，是東京自由行住宿好選擇，客房從雙人房到三人房都有，還有提供免費咖啡及泡澡粉，對旅客還蠻加分的，還有京成電鐵Skyliner特急列車可以直達成田機場，去機場搭飛機也很方便，快把這間飯店收藏起來。

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上野御徒町可哥尼東正酒店交通方式

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

飯店交通介紹
Tosei Hotel Cocone飯店是東京近年竄起的商務飯店集團，在東京上野、淺草、築地都有好幾間新建好的飯店，而在上野站就有兩間分館，前往飯店的交通方式很簡單，從成田機場搭乘京成電鐵Skyliner特急列車，大約41分鐘後到達終點站京成上野站，出站後往南走約600公尺就可以抵達飯店，沿途都是上野的商業熱鬧區，人行道很平坦，拉行李很輕鬆。

上野御徒町可哥尼東正酒店環境

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲check in櫃檯是在2樓，搭電梯上樓後左轉就會看到，在這邊出示護照就可以辦理入住，但櫃檯最多只能同時接待兩組客人。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲提前到飯店和隔天退房後都可以寄放行李。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲大廳有提供免費熱咖啡、熱巧克力和茶包，房客可以免費飲用。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲因為環保減塑政策的關係，現在客房內不提供盥洗用品，而是將盥洗用品放置在飯店2樓大廳。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲比較讓人驚喜的事竟然還有提供泡澡粉，而且還有三種香味可選。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲飯店大廳還有好幾櫃的日本漫畫。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲如果有需要洗衣服烘衣服的話，飯店有投幣式滾筒洗衣機，洗衣烘衣都可以。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲飯店的公共設施都集中在2樓，3樓以上就全都是客房了。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲在電梯旁的窗戶可以看到晴空塔。

上野御徒町可哥尼東正酒店客房

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

房型介紹
主要房型有雙人房、標準雙床房、豪華雙床房，另外還有女性專用樓層，部份房型可以加一張沙發床，入住人數可以到3人。今天入住的是雙人房，客房大小是12平方公尺，大概就是比APA飯店京成上野的客房再大一些，並有自己的對外窗，以一個人來住剛剛好，如果住兩個人就會有點擠。這家飯店客房的床標榜使用席夢思Simmons床墊。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲床邊有小桌子、冰箱、空氣清淨機等，算是把空間塞好塞滿，利用到極限。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲超大電視直接面對床頭，躺在床上看電視很適合。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲客房有大金獨立空調，要暖氣、冷氣、送風都有。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲因為空間有限，所以牆上有設置幾個掛勾，用來放置和芳香噴霧。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲雖然是住高樓層，但窗外也沒有甚麼景色可看，看出去都是辦公大樓或商辦。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲客房內有一台空氣清淨加濕機，如果對空氣比較敏感的話，可以一進房間就打開來用。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲茶具組有分成熱飲用的馬克杯和冷飲用的玻璃杯，另外還有一小包的煎茶。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲冰箱放在桌下的角落，因為是靜音冰箱，雖然離床頭很近，但不會打擾睡眠。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲傳統模組化衛浴，沒有乾溼分離，照明明亮且有大鏡子可以梳化，熱水出水穩定且速度快。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲沐浴用品用的是PROVINSCIA，沐浴乳、洗髮乳、潤髮乳、洗面乳都有。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲如果是連住且選擇不清掃房間的房客，當日的新浴巾毛巾會用網袋懸掛在房門口。

上野御徒町可哥尼東正酒店周邊美食住宿

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

東京知名景點上野阿美橫丁離飯店很近，大概只要走路1分鐘就到了吧！阿美橫丁餐廳眾多，各種日本料理、海鮮、居酒屋都有，不用擔心找不到吃的，如果要買伴手禮或藥妝，唐吉軻德驚安殿堂、多慶屋、二木果子也都在附近，採購都很方便。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

大統領居酒屋
如果晚上想和朋友一起吃居酒屋小酌的話，推薦來上野超人氣的日式居酒屋大統領居酒屋 ，價格便宜實在，餐點選項眾多，深受日本人喜愛，入夜後生意興隆，有英文菜單，馬肉刺身、雞肉丸都是推薦菜。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

磯丸水產
如果晚上想和朋友一起吃居酒屋小酌的話，且你是海鮮控，想要吃生魚片的話，推薦來24小時營業的磯丸水產，這間是連鎖海鮮居酒屋，以海鮮為主打，生魚片、烤海鮮、海鮮丼都有，也是挺受日本人喜歡的店。

▲▼東京上野住宿，上野御徒町可哥尼東正酒店，有三人房，免費咖啡和泡澡粉，近驚安殿堂。（圖／阿MON提供）

▲從飯店走到唐吉軻德驚安殿堂大約是4至5分鐘左右，上野唐吉軻德驚安殿堂的貨品還蠻齊全的，可以慢慢的採買。

結論
疫情解封後大量遊客湧入東京，上野、淺草、新宿的房價都有不同幅度漲價，所以如果有打算到東京自由行且想節省住宿費，那真的要提前預訂飯店，上野御徒町可哥尼東正酒店附近交通便利且附近生活機能好，這次住完後覺得還蠻不錯，服務很好，所以如果想住上野，那這間會是很好的住宿選擇喔，以上是個人淺見，僅供參考。

上野御徒町可哥尼東正酒店 (Tosei Hotel Cocone Ueno okachimachi)

電話:+81338375541
地址:東京都台東区上野3丁目23－9

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