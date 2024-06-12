要提前1個月預約！Google評分4.8星台中無菜單日料　份量不手軟

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撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者黃是瑀

味市お料理是台中高人氣的無菜單日本料理餐廳，因座位數有限，所以用餐採全預約制，只開放午餐和晚餐兩個時段，而且每周只營業五天，想用餐請提前預約，味市お料理使用台灣當地魚貨和海鮮來料理，食材新鮮又美味，這次用餐後覺得菜色蠻有水準的，生魚片、烤物、釜飯、甜點都很優，對得起價格，如果想嘗試看看無菜單日本料理的話，可以來味市お料理吃看看。

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味市お料理

這幾年都在日本各地跑，待在台中的日子都不長，就比較少外出吃大餐，幾乎都是簡單小吃便當就當一餐，前陣子有朋友問我有沒有吃過味市お料理，並推薦這間台中無菜單日料很好吃，就勾起我的興趣，特地上網查了一下，味市お料理是一間全預約制的無菜單料理日料餐廳，網路評分更是高達4.9星，看起來就超級厲害，1人1600元也還可以接受，就決定吃看看。

味市お料理｜地點

店家位在台中大雅區的中清路三段上，離台中市區真的頗遠，騎機車前來的話還蠻好車位的，開車的朋友就要繞一下找地方停車，因為是預約制餐廳，所以需要準時入席用餐，遲到太久就視同放棄，當天怕塞車我還提早到，發現店門口已經好幾位客人都在等了，大家都有提前抵達。

▲門口有懸掛各種魚的魚骨，應該就是店家取肉後留下來當成擺飾。

味市お料理｜環境

味市お料理的內用餐坐位只有一個L型板前，位置數加起來就只有10個，所以是全預約制，不接現場客人，所以沒預約的話，可以直接跳過，當初也是聽朋友講沒預約絕對吃不到，因為生意超級好，所以還提前快一個月預約才確認有位置，然後把日期時間空下來，從台中市區專程跑過來吃，真的建議大家一定要提前預約。

▲師傅已經開始在備料和準備食材。

味市お料理｜酒類

酒櫃內有各種不同風味的日本清酒，如果想要搭配清酒用餐的話，可以依照自己喜歡的味道，來請師傅推薦，這間提供的清酒種類很多，應該能找到自己喜歡的清酒。

味市お料理｜菜單價格

味市お料理之前的午餐和晚餐價格不同，但從2024年3月起午餐和晚餐都是一樣價格，一人1600元和加收一成服務費。

味市お料理｜推薦菜

入座後可以先品嘗桌上的開胃小菜滷花生和漬蘿蔔，花生滷到口感很綿密，而漬蘿蔔獨特風味則是勾起我的好奇，詢問師傅後才知道原來他們不是用柚子皮去醃漬，而是改用荔枝肉，所以吃起來有淡淡的荔枝香氣和甜味，還蠻特別的，如果漬蘿蔔吃完的話都可以請店家再補。

南非國寶茶

▲入座後會先送上熱茶給客人，今天用的是南非國寶茶，這茶還蠻好喝的。

▲桌上的醬油碟子竟然是有圖案的，有些人拿到是魚，有些人拿到是人臉，感覺很有趣。

▲正在準備出餐的師傅，一絲不苟認真專注的表情和動作，可以感受到師傅的嚴謹。

澎湖軟絲生魚片

吃日本無菜單料理，第一道通常是生魚片，味市使用澎湖產的花枝搭配巴西荔果碎末和北海道海膽做成兩種吃法，讓客人可以一次品嘗兩種不同風味，為了讓吃起來口感更好，兩片軟絲上都可以看到師傅一刀刀切過的痕跡，吃起來口感軟嫩鮮甜。第二種吃法是在軟絲上加上北海道海膽和店家自製醬油，海膽很甜，配上軟絲更是甜上加甜，然後還有些許的醬油鹹味襯托，更是讓甜味爆棚，這吃法很奢華，但我很喜歡！

迦納魚生魚片

迦納魚是海鮮中的高價魚類，不論煎、烤、清蒸、生食都很適合，今天料理方式是做成生魚片兩吃，可以看到師傅在內場現切和炙燒，視覺上也是一大享受，兩吃分別是新鮮現流和熟成9天的，聽師傅說這樣口感是完全不同的，之前吃生魚片也都是新鮮現切的，將生魚片熟成還真的比較少吃到，也讓人期待。

▲每人都會拿到一盤內有3片加納生魚片的盤子，另外還有些許辣蘿蔔泥和蔥花，接下來就是按照師傅的講解食用。

吃法推薦

首先就是先吃新鮮現流2天的作法，這就是常吃的生魚片，肉質細緻且帶有些許甜味，吃完後會想要再來一片的那種，難怪日本人超愛吃這種魚。接下來就是吃熟成9天且經過炙燒處理的迦納魚生魚片，第一片可以先吃原味，會發魚肉甜味上更加鮮明且嫩口，第2片就是加上旁邊辣蘿蔔泥和蔥花一起吃，這辣蘿蔔泥味道真的有點辣，感覺比較適合吃重口味的人，三種味道吃下來，我覺得第二種最讓我喜歡。

烤魚紅肉蒜

下一道是烤熟食，今天用的魚是紅肉蒜，師傅說這個紅肉蒜有海底法拉利美譽，肉質很美味，肉多且口感很細緻，搭配椒鹽或金桔食用會有不同風味，我個人比較喜歡搭配椒鹽，吃完烤魚後，可以再吃旁邊的店家自製的黃色漬物，這個是用佛手瓜做的，口感上像有點情人果，脆脆的，吃起來很清爽開胃。

生蠔

新鮮生蠔搭配水果醋、麝香葡萄一起上桌，連裝飾用的花瓣都可以直接吃，這生蠔很肥美且沒有腥味，搭配水果醋真的很清爽，一口一個，這盤立刻就被我清盤了。

小白蝦天婦羅

這天婦羅是現做現炸，所以剛剛就不斷地從內場傳來誘人的炸物香氣，原來是炸小白蝦天婦羅，而且為了方便客人食用及增添香氣，還用了日本海苔片包起來，這樣就有點類似在吃飯糰的感覺，而且口感也更多層次，因為是剛炸好，所以拿的時候會有點燙，要多注意。

▲小白蝦天婦羅的厚度應該有差不多1公分，可以感覺師傅狠下重本，沒讓客人吃完有空虛感，而是滿嘴蝦肉的鮮甜，回味不已，這小白蝦天婦羅好吃。



▲當我們還在品嘗天婦羅的時候，內場師傅已經開始到魚刀切生魚片準備下一道料理。

柴甘生魚片

柴甘學名是長鰭鰤，俗稱扁甘或油甘，跟台灣常見的紅甘很容易讓人搞混，因魚肉富含油脂，所以口感細緻，味道甘甜，還蠻多人愛吃的，我也不例外。今天的吃法分成三種，分別是新鮮、熟成、炙燒。將新鮮柴甘生魚片沾芥末及醬油直接吃，一入口就可以感受到那油脂甜美。第2片則是經過熟成9天處理後的生魚片，並且加上了柚子湖椒來提升風味，讓魚肉甜味更加明顯，這柚子胡椒味道及香氣也讓人喜歡，讓我反而喜歡第2種的搭配。

▲第三種吃法則是炙燒過的，相較於前兩種吃法，我覺得還是第2種最讓我喜歡和印象深刻，推第2種吃法。

油帶魚生魚片

油帶魚肉質肥美，主要產季是每年的3－4月，吃的出來該店真的都是用當季魚類為主，將油帶魚經過熟成七天的處理後切片炙燒，每人兩片，第一片配上紅色的柚子辣椒，第二片則是些許柚子醋，兩種吃法都吃完後覺得配柚子醋讓我比較喜愛，吃完魚肉後再吃下面的小黃瓜，完全都不會浪費。

鬼蝦

本來以為生魚片應該出的差不多了，但下一道還是生魚片，只是主角換成宜蘭大溪產的鬼蝦，甜蝦的一種，之前吃過各種蝦，鬼蝦好像還是第一次聽到，師傅建議搭配綠介苗或芥末和醬油一起食用，蝦肉上點綴鮭魚卵也是店家自己醃漬，蝦肉身長較一般的甜蝦來的肥美，口感上也較為Q彈，我個人吃完後是覺得好吃。

味市釜飯

來之前有先在網路做功課，發現味市無菜單料理中的飯食是釜飯料理，但食材會依照當季食材做變化，有網友吃到比目魚的，也有網友吃到煙仔虎的，所以讓我們很期待今天的釜飯主角會是哪一種海鮮。結果謎底揭曉，今天的釜飯主角是帝王蟹釜飯，師傅還會將整鍋釜飯拿到每位客人面前展示和讓客人拍照紀念。

而在帝王蟹殼下面，則是滿滿的鮭魚卵、蔥花、蟹肉等，看起來真的是讓人口水直流。師傅將釜飯展示給客人後，就會直接將釜飯攪拌分盛給客人食用，幾乎每一口都吃得到鮭魚卵或蟹肉，飯粒口感較軟，味道較清淡，對於吃比較清淡的我來說是剛剛好。

味噌湯

當看到味噌湯上桌的時候，也代表這次的無菜單料理要準備劃下完美的結束嚕，味噌湯內有加入各種魚肉的切邊料，所以喝起來有滿滿魚肉的鮮甜，味噌的鹹味反而淡了不少，所以不用擔心很死鹹，我覺得這湯味道還蠻好喝的。

焦糖烤布蕾

最後一道是店家自製的甜點焦糖烤布蕾，回來後看網友分享的甜點都提拉米蘇，可能今天剛好換甜點了。雖然是日本料理店，但這焦糖烤布蕾覺得還蠻厲害的，味道很濃郁且口感滑嫩，上層焦糖顆粒焦而不苦，會讓人一口口的停不下來，好吃。

味市お料理



電話：0968－319－380

地址：台中市大雅區中清路三段928號

價格：午餐／晚餐都是1600元每人，需加收一成服務費

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