姓名有「花」用餐85折、福容花蓮買1送1晚！加碼全台賞花點

▲福容台北一館。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

從櫻花、鬱金香再一路追到紫藤花，春光明媚的當下，福容旗下6家飯店順勢推出一系列以花為主題的住宿與餐飲專案，凡姓名中含「花」字旅客，到福容台北一館用餐享85折再贈氣泡飲。福容花蓮限時買一晚送一晚，雙人入住只要4,800元起；南投福容徠旅水里指定日2,299元起，能就近賞今日開園的麝香木花海。

福容台北一館

福容台北一館3月1日至4月30日推花卉主題美饌，凡姓名中含「花」字旅客，餐飲享85折再贈氣泡飲；3月至12月推出「花藝住房專案」，一泊二食搭配日式戀花套餐，每房8,399元。此外，「2025台北花伴野餐」3月15日在大安森林公園開跑，福容於現場設攤販售花季限定商品，飯店大廳酒吧也同步推出「春暖花伴野餐禮籃」。

▲3月底前入住福容淡水漁碼店，再加碼免費升等海景房。（圖／記者彭懷玉攝）



福容淡水漁碼店

新北淡水「全台最美寺廟櫻花」的無極天元宮，在後山三色櫻花期進入尾聲後，將在3月中下旬迎來吉野櫻綻放，接下來淡水還有紫藤、杜鵑、荷花等花卉。入住福容淡水漁碼「春遊淡水住房專案」，雙人平日6,499元起，3月底前入住，再加碼免費升等海景房。

▲林口星巴克文化三路門市被譽為「全台最美櫻花星巴克」。（圖／翻攝自賞花快報）



福容徠旅林口

福容徠旅林口鄰近多個知名賞櫻景點，如竹林寺2、3月粉色櫻花爭相綻放，廟宇在花海的映襯下更顯優雅，有置身京都的禪意氣氛。此外，被譽為「全台最美櫻花星巴克」的林口文化三門市，也有三色櫻綻放，從A9林口站出站步行約15分鐘可達。業者於指定日祭出優惠，雙人入住閱旅客房不含早餐2,599元起。

福容花蓮店

3月31日前，選擇福容花蓮店「福容花時間」住房專案，限時買一晚送一晚，兩人成行入住市景客房不含早餐最低4,800元起。

▲福容徠旅水里指定日雙人入住2,299元起，還能到鄰近的南投草坪頭賞櫻。（圖／業者提供）



福容徠旅水里店

福容徠旅水里店鄰近南投草坪頭，桃紅的櫻花和粉白的李花鋪天蓋地，浪漫不已，目前有指定日優惠，雙人不含早餐2,299元起，另外，還能就近賞「瑰蜜甜心玫瑰園」壯麗的麝香木花海。

▲季節限定「瑰蜜甜心玫瑰園」今（22日）開放。（圖／黑皮的旅遊筆記授權提供）



福容高雄店

福容高雄店推出「花漾暢遊住房專案」，3月至6月入住行政客房4,188元起，含自助早餐、雙人下午茶，再贈花香氣息的巴黎香氛Paris Fragrance護手霜。

▲3月至6月入住「花漾暢遊住房專案」行政客房4,188元起，再贈雙人下午茶乙份。（圖／業者提供）

另外，eslite hotel誠品行旅與ESLITE SENSE 1010攜手，以「永恆的青春旋律」聯名推出住房專案，此專案引入英國奢華有機品牌Bamford與皇室御用品牌NEOM，為住客選出各式香氛、洗沐、織物，同時精心設計樂單，包含《花樣年華》原聲帶、Ella & Louis等。

▲誠品行旅「永恆的青春旋律」主題房。（圖／業者提供）

▲入住的旅人可獲得獨家專屬青春禮盒。（圖／業者提供）



而房內的綠植，包括旅人蕉、兔腳蕨、橡皮樹等，皆出自溫室簡單創辦人Daniel之手，將松菸的自然氣息導入室內空間，此專案每晚售價13,629元，包含雙人早餐及價值超過2,500元的「青春禮盒獨家贈禮」，即日起於誠品行旅官網開放預訂。