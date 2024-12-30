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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者黃亭詠

國父紀念館站附近的「汩咖啡 gu coffee 」是前幾個月新開幕，目前還在試營運中的咖啡廳。不論從外觀或是飲料甜點，都讓人覺得是一間很有個性的咖啡廳，裝潢走的是日式風格，室內就是個庭園造景，後半部則帶點日式茶屋的感覺，氣氛很好又安靜，甜點飲料都很棒值得推薦。

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汩咖啡 gu coffee 位置環境

▲介於國父紀念館與小巨蛋站間，其實距離看起來差不多，咖啡廳外觀看起來很低調，也沒有明顯的招牌。

▲櫃台前的有小庭園造景，地上還鋪上了碎石，裡頭的內用座位很舒適。

▲不少人都帶著電腦來工作，環境很安靜，去咖啡廳很喜歡這種安安靜靜的氛圍。

汩咖啡 gu coffee 菜單

店內有咖啡以及茶飲，菜單上的甜點每天提供的不一樣，找位子後櫃台點餐結帳。

汩咖啡 gu coffee 餐點



肉桂蘋果蜂蜜拿鐵｜阿里山奶香金萱

▲肉桂蘋果蜂蜜拿鐵蠻美的，有細緻的奶泡還放上蘋果乾，味道很溫暖療癒。

▲另外還搭配了一小杯威士忌，先喝原味之後再加，味道更提升。

▲阿里山奶香金萱也很好喝，口感很順，有著金萱獨特的奶香，喝了會回甘。

半熟巴斯克乳酪蛋糕

▲上桌前有炙燒過，帶點焦糖香味，另外還加了一些糖漿以及薰衣草，吃起來有淡淡薰衣草香。

▲層次很豐富，味道不無聊，是好吃的巴斯克蛋糕。

▲汩咖啡算是近期去過的咖啡廳中甜點跟飲料都很優秀的咖啡廳，環境有特色而且人不多，用餐體驗非常舒適。

汩咖啡 gu coffee

地址：台北市松山區光復南路6巷48弄7號一樓

電話：02－25790355

營業時間： 11：00 – 19：00（周二休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

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