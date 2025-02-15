釜山廣安里6間必吃美食！女孩最愛蜂巢米酒、刀削麵鋪滿整碗海鮮

首圖／IG@eat_996、IG@hsy__918

文／ReadyGo

玩釜山這篇必收藏！夜晚走在釜山廣安里海邊看夜景，此外廣安里海水浴場在每周六，還會有2000台無人機燈光秀；這次小編整理6間廣安里必吃韓國美食餐廳，從早午餐至宵夜，一整天待在廣安里都不用怕無聊！

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每周六無人機燈光秀

在廣安里吃完美食後，千萬別忘記等到晚上還有無人機燈光秀可以看，每個月都有不同的主題表演，每周六都有兩場，在廣安里海水浴場會聚集遊客人潮，如果時間上允許，可以安排到廣安里一起欣賞將近10分鐘的燈光秀；除此之外，還有釜山煙火節，在某些特定區域需購票入場，建議大家可以事先至KKday購票。

圖／IG@parkmamainkorea

無人機燈光秀表演時間（於每周六舉行兩場無人機燈光秀）



夏季（3～9月）20：00、22：00

冬季（10～2月）19：00、21：00

韓國美食

All Sunday

早上如果不曉得要吃什麼，不妨走進釜山超高人氣的貝果店「All Sunday bagel」品嚐看看貝果吧！一到營業時間就客滿，想吃要記得早點到店外排隊，每天都有各式不同口味的貝果，鹹的像是起司墨西哥、馬鈴薯起司、羅勒都很有名，甜口則推薦蜂蜜黃油、黑芝麻或是每日限定水果口味，另外推薦大家一定要加購點店內的cream cheese抹醬，超級好吃！

All Sunday bagel

地址：부산 동구 중앙대로209번길 15 1층

營業時間：10：30－21：00 （20：30最後點餐時間）

Nasari食堂나사리식당 광안점

來到廣安里，沒吃過這間真的超級可惜！除了能在窗邊品嚐海鮮煎餅與海鮮刀削麵之外，還可以俯瞰整個廣安里海水浴場的景色，從中午藍天白雲至夕陽染粉再到夜幕低垂，推薦大家點無腦套餐組合，兩個人吃就超級飽！另外小編偷偷告訴大家小撇步，想坐窗邊進去店內時盡量兩個人為一組，最好是情侶會更有機會被安排在窗邊！

圖／IG@hsy__918

나사리식당 광안점

地址：부산 수영구 광안로61번길 60 3층

營業時間：11：00－22：00（21：30最後點餐時間）

주옥같은인생

深夜降臨，除了吃晚餐也一定要喝看看最近韓國很熱門的蜂巢米酒，將一整塊蜂巢加入韓國獨有的瑪格麗酒裡，酒頓時變得甜甜好入口，很適合平常愛喝沙瓦不喜歡帶苦味啤酒的女孩，另外店內也有泡菜火鍋、炸排骨與黃豆粉紅豆剉冰可以吃，很適合一群好朋友聚餐慶祝，體驗不只有同桌旅伴聊天，而是整間店一起慶生的歡樂時光！

圖／IG@yi__xin1011

주옥같은인생

地址：부산 수영구 남천바다로 29 1층

營業時間：18：00－03：00

바로해장

來到釜山怎麼能不吃湯飯呢？尤其如果剛喝完酒需要解宿醉，這時候來上一碗熱騰的湯飯解酒湯最適合不過了，不同於一般常見的釜山豬肉湯飯，바로해장則是使用牛肉湯，並加入滿滿的牛肉塊與牛血，每一口都能吃到肉料，這碗牛肉精華的湯飯變成바로해장最大的賣點，這間推薦給敢吃牛肉的人，到釜山旅遊可以嚐嚐少見的牛肉湯飯。

圖／IG@t780504

바로해장 광안점

地址：부산 수영구 광남로94번길 2 101호 바로해장

營業時間：11：00－22：00

온밥 광안점

常常到韓國旅行的人應該都知道，在韓國有些店家不接受一個人內用，點餐都需要兩人份起跳；如果你不碰巧到釜山需要一個人用餐時，推薦可以到온밥 광안점品嚐美味的鯖魚料理，一個人也可以吃得很精緻！店內採吧檯座位，除了主餐之外同樣會附上滿滿的小菜，小菜也不像外面餐廳隨便應付，是很精緻的醃漬番茄、鳥蛋、馬鈴薯沙拉等等，而且完全不用怕尷尬，因為大家幾乎都是一個人來用餐。

圖／IG@xiaoxiao.lin

온밥 광안점

地址：부산 수영구 수영로540번길 49 1층

營業時間：11：30－15：00,17：00－20：30

해운대31cm 해물칼국수

這碗海鮮刀削麵看似平平無奇、清澈無味，實際上非常鮮甜爽口，一碗10,000韓幣(約台幣250元)海鮮真的是鋪滿整個碗，幾乎看不到麵條的存在，裏頭有各式各樣的貝類，淡菜、蛤蜊與扇貝，麵條很有嚼勁，只要敢吃海鮮這碗刀削麵可以說是老少咸宜，至今帶去吃的朋友還沒有人說過不喜歡的！推薦給第一次到釜山旅行，懷念台灣味的人。

圖／IG@eat_996

해운대31cm 해물칼국수

地址：부산 해운대구 구남로41번길 46

營業時間：10：50－14：50,16：00－20：50（周一公休）

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