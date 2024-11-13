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隱身全台最美公路旁的老宅咖啡！帶毛小孩一起享受海風吹拂超愜意

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者蘇相云

這一兩年，台東的進步真的飛速，很多台東的不同鄉鎮也陸續有青年返鄉創業，為台東帶來了全新的風貌，而這間位於台東太麻里的「海癒小村咖啡店」就坐落在沿海岸的公路旁，這裡不僅可以近距離欣賞海洋景色，更可以帶著毛小孩一起前往！

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▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲從開幕開始就一直在我的收藏名單許久，每次經過的時候，就一直會被這樣的裝潢給吸引住。

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

環境介紹－室內空間

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲室內的座位數不算多，但是整體的氛圍感還算蠻不錯的，傍晚時推薦可以坐戶外區，比較涼爽。

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

戶外空間
座位區蠻寬敞的，而且設有天幕，可以避免被太陽直射，下午的時間點選戶外的座位，還可以近距離感覺到海風的吹拂，如果有帶毛小孩前往的話，這樣的戶外空間設計真的蠻適合毛小孩跑的，在這裡一起感受東台灣的美。

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲飲品選擇算相當多元化，如果有機會前往的話，他們也有賣釋迦冰棒，還可以吃到果肉，蠻不錯的。

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼台東沿海公路咖啡廳推薦！復古老宅改建，近距離欣賞海洋之美。（圖／部落客黑皮提供）

海癒小村咖啡店

地址：台東縣太麻里鄉華源村大坑4號（華源海灣停車場對面）
電話：08－9510100
營業時間：10：30至17：30

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 海癒小村咖啡店 台東旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

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