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胡志明經典美食！近60年牛肉河粉老店　配綜合生菜是越南獨特吃法

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者柯珮萱

如果要說必吃胡志明美食，那麼「Pho Hoa Pasteur」絕對榜上有名，更是牛肉河粉激推第一名！已經是胡志明在地近60年的老店了，更是米其林必比登推薦的胡志明美食，到了用餐時段，真的是一位難求，不管平假日都是一樣的景象，不只是觀光客必吃，就連在地人也都是準時報到。

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▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲地理位置也很棒，離胡志明粉紅教堂步行七分鐘即可抵達。

越南胡志明市美食推薦
首先我們就來到了「Pho Hoa Pasteur」享受越南之旅的第一餐，前往的時候是平日，而且早已經過了用餐的巔峰時段，但到了門口的時候，看到這樣的人潮，還是真的有被嚇到。

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

Phở Hòa Pasteur菜單

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

Phở Hòa Pasteur餐點介紹
一上桌的時候，每一張桌上都會擺上許多綜合生菜，有檸檬、九層塔、芫荽都是免費的，這更是獨特的越南吃法，想要吃什麼自行加入河粉中。

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

越南冰茶
如果不知道要點什麼飲品，那麼可以點越南冰茶，其實就是冰綠茶的味道，但因為本身不喜歡喝甜，所以在炎熱的越南中，喝到這樣的冰茶，真的很暢快涼爽。

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲餐桌上也有提供各種香料以及辣椒可以加，但越南的辣椒真的很辣，建議先加一點點試試看。

雞肉河粉
越南的消費其實算蠻便宜的，這次我選了一碗雞肉河粉跟必吃的牛肉河粉，那個料真的給得非常足，這樣一碗只要台幣110元就可以吃到，以這份量真的非常划算。

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

牛肉河粉

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

▲牛肉河粉更是鮮美，湯頭濃郁無庸置疑，河粉的口感更是Q彈。

▲▼「Phở Hòa Pasteur」米其林必比登推薦的胡志明美食。（圖／部落客黑皮提供）

Phở Hòa Pasteur

地址：260C Pasteur, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, 越南
營業時間：06：00～22：30

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