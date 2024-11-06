釣鱷魚！搭船探險湄公河上秘境餐廳　還有「站立的魚」是必點招牌

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

來到越南旅行，一定要安排前往湄公河一日遊的行程！而這次安排來到有著超多體驗可玩的「khu du lich con phung ben tre – Con Phung」來享用午餐，不僅可以釣鱷魚，還可以品嚐到傳說中站立的魚，可謂是一個CP值非常高的越南景點。

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湄公河美食餐廳「khu du lich con phung ben tre – Con Phung」園區介紹

▲而這一趟湄公河一日遊，我們搭乘遊覽車來搭船。

▲一上船的時候，桌上還會擺上一顆顆的椰子，每個人都可以直接在船上品味鮮甜的椰子汁。

▲不僅可以在船上欣賞湄公河的明媚風光，更可以在這邊來上一張張的美照。

▲下船之後我們馬上來到了今日的午餐，這個園區佔地非常大。在用餐之前真的可以好好逛一下。

▲這裡的建築融合了濃厚的越南傳統風格，尤其是它們沿著河流而建，讓整個園區籠罩在一種神秘的氛圍中。

▲這裡的建築物的有著茅草的屋頂，室內還有大量的木質元素，無不體現出過去的工藝之美。

▲而且這裡有超多的體驗可以跟家人好友一起互動，其中有著超高人氣的就是釣鱷魚還有走獨木橋，每個人都可以去拿釣竿來餵鱷魚，如果膽子夠大的話還可以去走獨木橋。

▲這裡還有吊椅區，也可以來這邊躺著休憩一下。

湄公河美食餐廳「khu du lich con phung ben tre – Con Phung」餐點介紹

如果來到這邊，必吃的美食絕對就是傳說中「站立的魚」，一上桌的時候超像一隻栩栩如生的魚出現在眼前，而且會有服務人員過來幫各位處理這一尾魚，以魚肉當內餡捲成一條條的越南春捲。

▲不得不說這裡的味道，真的很符合台灣人的味蕾，尤其是這一顆超大的恐龍蛋至今都還是念念不忘。

▲其餘的餐點與菜色也不錯。

▲炎熱的夏天來上一杯越南生啤酒真的非常消暑。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

khu du lich con phung ben tre – Con Phung

地址： 89P9+MFQ, Cồn Phụng, Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre 39000越南

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