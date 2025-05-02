夯到坐擁夜市8間店面！吉隆坡最強燒雞翅開箱　焦香四溢嫩口入味

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者柯珮萱

對於很多觀光客來說，來到吉隆坡就一定要來逛逛亞羅街夜市，來到亞羅街夜市就一定要來吃吃黃亞華小食店，黃亞華小食店是整條夜市生意最好的店家，尤其他們家的燒雞翅也是必吃，我們這天來的時候生意超好的。

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黃亞華小食店交通方式

▲位於亞羅街夜市入口處，我們這天是直接搭Grab過來的。

▲放眼望去一整排都是他們家，其實他們在亞羅街夜市擁有8間店面，不但空間之大，而且建築也很明顯。

黃亞華小食店環境

▲可以選擇坐在室內還是室外，不過好像大家都喜歡坐在室外居多，這樣才有吃路邊攤的感覺。

黃亞華小食店餐點

冰茶

▲有點忘了是什麼茶了，只記得沒有特別好喝。

馬來風光

這次在馬來西亞愛上了這道馬來風光，馬來風光其實就是馬來西亞風味的炒空心菜，它有放了馬來西亞的參巴醬，應該跟泰國的蝦醬炒空心菜有異曲同工之妙。

金沙透抽

▲和台灣的做法有點不太一樣，它的口感比較溼潤，透抽還不錯吃。

炒豆角

▲原來馬來西亞的豆角就是我們說的四季豆，這一道一樣加了參巴醬下去炒，味道會比較重一點。

烤沙嗲

▲好像每一桌都有點，所以我們也點來試試。

▲我覺得豬肉比雞肉好吃，不過豬肉的肥肉比例有點太高，吃起來還是會怕怕的。

▲再者，它的外皮烤到太焦了，我們從小就被教育，這樣對身體健康好像不太好。

烘蛋

▲忘了是加了什麼青菜，確定不是青蔥就是了，蛋並不會太油，所以吃起來有鍋香氣又不會太有負擔。

燒雞翅

最後一道就是黃亞華小食店的招牌必點燒雞翅，不得不說它真的是好吃！口感很軟嫩又很入味，而且還有焦香氣點綴。原本只是覺得好吃，後來又去吃了明記燒魚之後才發現黃亞華小食店的燒雞翅真的強太多了，真的是必點。

黃亞華小食店評論

我們覺得黃亞華小食店東西是真的不錯吃，不過不知道是店家忙還是我們自己沒注意，結完帳才發現跟菜單上面的價格好像有落差，總之我們畢竟是觀光客，在觀光區消費還是要多注意一些。

黃亞華小食店

地址： No 1, 亚罗街, Bukit Bintang, 50200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 馬來西亞

營業時間：16：00～02：00（周一公休）

飛天璇

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